Jaaroverzicht overige sporten III: wereldkampioen Krol en Zenith met pensioen

In deze dagen tussen kerst en oud en nieuw blikken we terug op het Overijssels sportjaar. In deze tiende en laatste editie het derde deel van de overige sporten.

Wereldkampioen Krol

Thomas Krol is de beste Overijsselse schaatser van 2019. De Deventenaar pakt in Inzell de wereldtitel op de 1500 meter. Daarnaast wordt hij ook nog tweede op de 1000 meter. Bij de EK sprint gaat bij onderuit en maakt daardoor geen kans meer op de winst, maar op de laatste 1000 meter pakt hij wel het baanrecord in Collalbo. Bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City rijdt Krol op de 1000 meter onder het wereldrecord van Shani Davis, maar Kjeld Nuis is nog net iets sneller en dus komt het record op zijn naam. Ook in het huidige schaatsseizoen gaat het goed met de Deventenaar. Hij wint drie wereldbekerwedstrijd in een nieuw baanrecord. En op het NK van dit weekend wint hij de 1000 en 1500 meter. Hij mag in februari dan ook zijn titel verdedigen op de WK afstanden.

Thomas Krol met zijn gouden WK-medaille (foto: Pro Shots)

Achtereekte en Beune

De andere Overijsselse schaatsers hebben niet echt een succesvol jaar. Carlijn Achtereekte grijpt zowel op de WK als EK allround naast de medailles. Ze wordt respectievelijk vierde en zesde. Op de NK is ze wel de sterkste. Daar blijft ze Joy Beune uit Borne voor. Bij de wereldbeker van het huidige seizoen is er twee keer zilver voor Achtereekte op de 3000 meter. Beune wint in februari zilver op de ploegenachtervolging op het WK, maar weet zich in het nieuwe seizoen niet te plaatsen voor de wereldbeker. Op de NK van deze week pakt ze op de 1500 meter echter wel knap een ticket voor het WK afstanden van februari komend jaar. Achtereekte pakt voor dat toernooi een startplek op de 3000 meter.

Wisselende Ter Mors

Jorien ter Mors uit Enschede maakt in november een veelbelovende rentree na een jaar afwezigheid. Ze wint bij de kwalificatiewedstrijden voor de eerste wereldbekercyclus de 500, de 1000 en de 1500 meter. Bij de wereldbeker in Minsk pakt ze zilver op de 1000 meter, maar verder vallen de resultaten tegen. Op de NK afstanden komt ze niet in de buurt van ticket voor de WK afstanden.

Sprinters vallen tegen

De mannelijke sprinters vallen enigszins tegen. Ronald Mulder uit Zwolle wint met Kjeld Nuis en Kai Verbij wel de teamsprint op de WK afstanden in februari en bij de eerste wereldbeker van dit seizoen (met Krol in plaats van Verbij), maar individueel zijn er internationaal geen medailles. Jan Smeekens uit Raalte plaatst zich niet voor de wereldbeker van het nieuwe seizoen en lijkt af te stevenen op een onopvallend seizoen. Bij de NK afstanden pakt hij echter zilver op de 500 meter en mag daarmee naar het WK afstanden in februari.

Ronald Mulder won nog wel de teamsprint op het WK (foto: Pro Shots)

Wel succes op marathon

Bij de marathon is er meer Overijssels succes. Gary Hekman uit Kampen, Mart Bruggink uit Tubbergen en Carla Ketelapper-Zielman uit Steenwijkerwold (twee keer) winnen op het natuurijs van de Weissensee. Hekman schrijft ook in Zweden een wedstrijd op zijn naam en wint in het nieuwe seizoen de Trachitol Trophy. Ook de eerste natuurijswedstrijd van 2019 is in Overijssel. Doordat veel schaatsers al zijn uitgevlogen staan echter niet alle toppers aan de start in januari. De winst gaat bij de mannen naar Simon Schouten en bij de vrouwen naar Rixt Meijer.

Springruiters succesvol in eigen land

Paardensportprovincie Overijssel is ook in 2019 weer succesvol en dan vooral in eigen land. Zo grijpt Willem Greve uit Markelo de winst bij Outdoor Wierden, pakt Remco Been de zege in Zwolle en zijn eigen Wierden en is Frank Schuttert de sterkste in Maastricht.

Overijsselse evenementen

Daarnaast zijn er ook dit jaar weer de nodige grote paardensportevenementen in onze provincie. CSI Twente is zelfs voor de derde keer de gastheer voor een wedstrijd om de Nations Cup. Greve en Marc Houtzager uit Rouveen worden daarin tweede achter Brazilië. De Grote Prijs in Geesteren gaat twee dagen eerder naar Maikel van der Vleuten. Hij wint ook de GP van CSI Ommen. De Britse Laura Collett schrijft in oktober Military Boekelo op haar naam en para-dressuurruiter Frank Hosmar is zeer sterk bij het EK in Rotterdam. Hij pakt liefst drie gouden medailles.

Zenith met pensioen

In het begin van het jaar maakt Jeroen Dubbeldam uit Weerselo bekent dat succespaard Zenith met pensioen gaat. Hij krijgt het paard waarmee hij wereld- en Europees kampioen werd na zijn pensioen geschonken door het Springpaarden Fonds. Daardoor kan hij het paard in eigen stal houden.

Dubbeldam nam afscheid van Zenith als wedstrijdpaard (foto: Orange Pictures)