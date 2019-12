Thomas Krol mag WK-titel op 1500 meter verdedigen na eerste nationale titel

Thomas Krol mag in februari zijn wereldtitel op de 1500 meter verdedigen. De Deventenaar werd vanmiddag voor het eerst Nederlands kampioen op die afstand en is daardoor zeker van een plek op de WK afstanden.

Krol kwam tot 1.43,86 en dat was de vijfde tijd ooit gereden in Thialf. Patrick Roest werd tweede in 1.44,78 en is ook zeker van een WK-ticket. Normaal gesproken mag ook nummer drie Koen Verweij naar het WK in Salt Lake City, maar olympisch kampioen Kjeld Nuis ontbreekt dit weekend in Heerenveen vanwege ziekte en kan nog worden aangewezen door de schaatsbond.

Overige Overijsselaars

Gijs Esders uit Diepenveen kwam tot 1.48,91 en werd elfde. Hengeloër Thomas Geerdinck werd met 1.49,24 twaalfde. Later vanmiddag staat nog de 3000 meter bij de vrouwen op het programma. Morgen is de derde en laatste dag van het NK in Heerenveen.

EK afstanden

Het toernooi is tevens een kwalificatiemoment voor de EK afstanden. Daarvoor is een matrix gemaakt omdat Nederland maar tien schaatssters in totaal mag afvaardigen. Na het toernooi op zondag komt daar meer duidelijkheid over, maar Krol is met zijn zege wel zeker van een plek op het toernooi van komende maand. Dat EK is ook in Heerenveen.