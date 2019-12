Carlijn Achtereekte door verschil van drie honderdste naar WK afstanden op 3000 meter

Schaatsster Carlijn Achtereekte uit Lettele heeft vanmiddag brons gepakt op de 3000 meter bij de NK afstanden en mag daardoor op die afstand ook naar de WK afstanden in Salt Lake City in februari.

Achtereekte kwam tot 4.02,20 en moest tot de laatste rit wachten of dat genoeg was voor een plek in de top drie. Esmee Visser was in die laatste rit sneller en won in 4.01,28. Antoinette de Jong was drie honderdste van een seconde langzamer dan Achtereekte en mist daardoor het WK op de drie kilometer. Irene Schouten werd tweede en mag ook naar het WK.

Overige Overijsselaars

De Bornse Joy Beune kwam tot 4.08,12 en werd daarmee achtste. Ineke Dedden uit Wanneperveen werd met 4.11,28 tiende en Paulien Verhaar uit Enschede eindige met 4.12,07 op plek veertien.

WK allround en EK afstanden

Het toernooi is tevens een kwalificatiemoment voor de WK allround en EK afstanden. Voor het WK wordt een klassement opgemaakt van de 1500 en 3000 meter. De nummers één en twee van dat klassement zijn zeker van een ticket. Achtereekte en Beune zitten daar niet bij. Een derde ticket kan worden gepakt bij bij de NK allround van eind januari in Thialf.

Voor de EK afstanden is een matrix gemaakt omdat Nederland maar tien schaatssters in totaal mag afvaardigen. Na het toernooi op zondag komt daar meer duidelijkheid over. Achtereekte is in ieder geval zeker van een plek door haar derde plek op de 3000 meter. Beune is al zeker van een plek op de 1500 meter.