Auto belandt in de sloot bij Kuinre

Het ongeluk zou zijn gebeurd op de kruising van de Havendijk naar de Wagenweg in het buitengebied van Kuinre. Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal reuze mee te vallen. Een automobilist had een flauwe bocht over het hoofd gezien en was van de weggeraakt.

Hij kwam in een sloot te stilstand, maar raakte niet gewond. Toen de hulpdiensten aankwamen was hij al uit de auto geklommen. Omdat de bestuurder mogelijk had gedronken, is de man meegenomen naar het bureau.