Trotse Thomas Krol na dubbelklap op NK: "Winnaarsmentaliteit zetje dat ik nodig had"

Thomas Krol pakte dit weekend twee gouden medailles bij de NK afstanden in Heerenveen. De schaatser uit Deventer won zowel de 1000 als de 1500 meter en mag daardoor op beide afstanden ook in actie komen op de EK en WK afstanden. Hij is erg blij met zijn overwinningen, liet hij weten op Radio Oost.

"Een titel is een titel voor mij. Ik heb m'n score al verdubbeld. Ik had er voor dit weekend geen een, nu heb ik er twee. Dat is voor mij de maximale score en daar ben ik super blij mee." Hij is dan ook trots op hoe hij de laatste tijd schaatst. "Ik was de afgelopen jaren niet echt een winnaar. Ik wilde altijd meer vanaf kleins af aan en dat wil ik nu nog steeds. Alleen is de winnaarsmentaliteit er sinds vorig jaar iets vaker bijgekomen en dat is het laatste zetje dat ik nodig had."

Beune blij met ticket

Ook Joy Beune plaatste zich voor de EK en WK. De Bornse pakte vrijdag een ticket op de 1500 meter. "Vrijdag ging echt goed. Ik voelde me gewoon weer echt top. Maar ik denk dat zo'n heel weekend voor mij nog wel net even wat teveel was. Maar ik ben heel blij met m'n 1500 meter-ticket", zegt ze daarover. Beune kon in het begin van het seizoen de motivatie niet goed vinden en wist zich dan ook niet te kwalificeren voor de eerste wereldbekers. "Ik wist gewoon niet zo goed waar het aan lag. Dan heb je zo'n kwalificatietoernooi gehad en zit je er gewoon niet bij. Dat is ontzettend balen, maar dan moet je gelijk een knop omzetten en denken: in december zijn er weer nieuwe tickets. Nu mag ik wel EK en WK rijden en daar ben ik ontzettend blij mee."

Ter Mors: "Denk dat het me niet gegund was"

Jorien ter Mors had een vervelend NK. Ze deed mee aan drie afstanden, maar pakte geen podiumplek en ook geen tickets voor de grote toernooien. Na een mislukte 500 en 1500 meter had ze vandaag tijdens de 1000 meter een kans op revanche, maar ze startte vals en dus was de rit al voorbij voordat hij begonnen was: "Ik denk wel dat het me dit weekend niet gegund was. Ik heb na vrijdag en gisteren geprobeerd de knop om te zetten en vandaag als een nieuwe dag te zien. Om er gewoon weer vol voor te gaan. En ik had het idee dat ik best wel goed aan de start stond. Alleen stond ik niet stil", zegt de Enschedese over haar NK.

Achtereekte baalt van 5000 meter

Carlijn Achtereekte pakte een startbewijs op de 3000 meter, maar miste die op de 5000 meter op zeventien honderdste van een seconde. "Kloten. Gisteren zat ik aan de goede kant met drie honderdste, dat is sport", begint ze over haar race. "Ik rijd gewoon niet vrijuit en dat is eigenlijk het hele weekend al het geval. Er zit gewoon veel meer in. De druk van zo'n toernooi. Er hangt zoveel aan vast. Het EK, het WK, het WK allround. Ik heb er moeite mee om dat los te laten."