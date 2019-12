Tweede keer dit weekend 'aanslag' met vuurwerk bij woning in Deventer wijk Keizerslanden

Bij een woning aan de Hungerstraat is de afgelopen nacht opnieuw zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht. Onbekenden stopten het vuurwerk in de brievenbus die door de klap uit de deur schoot en op het dak van een huis aan de overkant van de straat terechtkwam. In het huis sprongen meerdere ruiten door de explosie van het vuurwerk. Niemand raakte gewond. Het is de tweede keer dit weekend dat er zwaar vuurwerk in het huis tot ontploffing werd gebracht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rukten de hulpdiensten al uit vanwege een mogelijke woningbrand in het huis aan de Hungerstraat. Er bleek geen sprake van brand, maar er waren twee stuks vuurwerk van type Cobra naar binnen gegooid, waarvan er slechts een afging en de woning vol rook zette. Het andere exemplaar kon door de politie worden veiliggesteld.

Getuigenoproep

De politie verspreidde zondagavond via Facebook een getuigenoproep. Aan de hand van die getuigenoproep reageerden de bewoners in de media. Het gezin met vader, moeder en drie kinderen zegt in De Stentor zich rot geschrokken te zijn.

Afgelopen nacht was het opnieuw raak. Rond 3.40 uur werd er via 112 opnieuw melding gemaakt van een harde knal en rookontwikkeling. Ook dit keer is de schade fors. De brievenbus is niet alleen weggeblazen en de ruiten zijn niet alleen gesneuveld, er liggen ook afgebrokkelde stukken baksteen in de voortuin. De politie laat in de loop van de ochtend de Forensische Opsporing komen om sporen veilig te stellen.