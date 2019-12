Boerenprotest, plofkraken en honderden kerstkaartjes voor Henk: dit was december 2019

December begon slecht voor hardcore liefhebbers: het Hardshock Festival in de bossen bij Hellendoorn gaat volgend jaar niet door. Volgens burgemeester Raven worden er zoveel drugs gebruikt op de feesten, dat de openbare orde in het gedrang komt.





Tijdens de vorige editie zijn er drugstests afgenomen bij automobilisten die van het festival kwamen. De eerste twintig tests waren allemaal positief, zegt de burgemeester.

Festival Hardshock (Foto: RTV Oost)

Boerenacties

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) kondigden begin deze maand aan de voedselvoorziening plat te leggen. In een groepschat van FDF werden plannen gesmeed om distributiecentra van supermarkten minimaal 48 uur te blokkeren.

"Door de levering van supermarkten af te sluiten, verplicht je burgers naar boerderijwinkels te gaan. Dan ziet men waar de producten eigenlijk vandaan komen...", redeneert één van de leden in de groep.

De supermarktbranche spande een kort geding aan en won: boeren mochten wel actievoeren, maar geen distributiecentra blokkeren. De volgende dag gingen de boeren dus weer 'ouderwets' met trekkers de snelweg op.

Deze keer gingen de boeren naar het Mediapark in Hilversum, maar ook naar de Duitse grens, waar werd gebarbecued op de A1. De acties veroorzaakten gevaarlijke situaties:

Plofkraken

Het leek een landelijke epidemie, die ook in Overijssel toesloeg: plofkraken. In onze provincie was het raak in Lattrop en Tubbergen. De politie vermoedt dat één dader beide plofkraken pleegde.

Beide pogingen mislukten overigens. "De manier die bedacht was, werkte niet", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "De automaten zijn daar tegenwoordig veel beter tegen beveiligd dan voorheen. Als aan de automaat gerommeld wordt, dan springt de automaat meteen in een beveiligingsstand."

Halverwege deze maand meldde de Nederlandse Vereniging van Banken dat geldautomaten 's nachts buiten werking worden gesteld, in de strijd tegen plofkraken.

De Explosieven Opruimingsdienst onderzoekt de geldautomaat in Tubbergen (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Henk

Henk (79) zat bijna de hele dag alleen in zijn kamer, soms in het donker. Het opgebrande zorgpersoneel kon het werk amper bijbenen, waardoor de Almeloër al in geen twee maanden gedoucht was.

Zijn achternichtje Jeanine kon het niet aanzien en mailde RTV Oost. Het nieuws over Henk maakte indruk op veel lezers, die massaal kerstkaartjes opstuurden om hem een hart onder de riem te steken.

Kort daarna kwam er een oplossing voor Henk, die een paar dagen later verhuisde naar een complex in Oldenzaal, waar hij de juiste aandacht en zorg krijgt.

Ondertussen worden wij overladen met kerstkaartjes voor Henk. We brengen de honderden brieven bij hem langs als hij is bijgekomen van deze mooie, maar turbulente periode.

Honderden mensen stuurden Henk een kaartje (Foto: RTV Oost)

Chantal de Vries

Droevig nieuws op eerste kerstdag: een 27-jarige vrouw was op kerstnacht neergestoken in Hengelo. Het slachtoffer was Chantal de Vries uit Almelo, die vlak voor het incident had gewerkt bij Grand Café De Twee Wezen.

Kort na het steekincident werd een man aangehouden. Het is nog niet bekend wat het motief van de dader was. Ook het steekwapen is nog niet gevonden.