Onrust in Deventer na vuurwerkaanslagen: "Ik denk dat het gericht was op de familie"

Twee vuurwerkaanslagen op dezelfde woning in de wijk Keizerslanden in Deventer veroorzaken veel onrust in de wijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht werd zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid, met veel schade tot gevolg. "Ik denk dat het gericht op de familie was", aldus een wijkbewoonster.

"Ik hoorde een knal, vuurwerk. Brand, de vlammen kwamen uit de brievenbus. Ik denk 'nou, dit is menens'. Ik had ook niet in de gaten dat het daar vandaan kwam, dus ik ging naar buiten toen zag ik ineens rook en vlammen. Da's niet goed." Ze denkt dat de familie misschien ruzie heeft met andere buurtbewoners.

Cobra's en kapotte ruiten

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee Cobra's (illegaal zwaar knalvuurwerk, red) door de brievenbus gegooid. Eentje ontplofte, wat vooral veel rook veroorzaakte. Vannacht was het opnieuw raak: rond twintig voor vier kreeg de politie een melding van een harde knal en rookontwikkeling. Door de klap schoot de brievenbus uit de deur, de brievenbus kwam vervolgens op het dak van een huis aan de overkant van de straat terecht. In het huis sprongen meerdere ruiten door de explosie van het vuurwerk. Niemand raakte gewond.

Verschrikkelijk

Een bejaarde bewoonster van zorgcentrum Humanitas wordt emotioneel als ze praat over wat er gebeurd is. "Een Turks gezin, dan moet er toch iets broeden hier. Ik heb de oorlog nog meegemaakt, maar dit is nog slimmer", zegt ze in tranen. "Ik vind er niks meer aan. Eigenlijk heb je er geen gevoel meer bij, het wordt steeds gevaarlijker. En in zo'n wijk, het is hier allemaal rustig verder, ik heb hier nooit wat meegemaakt. Maar nu... dat vuurwerk, verschrikkelijk. Laten ze het maar helemaal afschaffen."

Verderop in de wijk schrok een bewoner dermate dat hij rechtop in bed schoot door de klap. Hij woont 200 meter verderop. "Ik dacht: weer een plofkraak". Vorig jaar oktober was er een plofkraak in het winkelcentrum vlakbij. "Ik denk dat ik m'n eigen brievenbus ga dichtplakken met duct tape."

De politie is een onderzoek gestart naar de explosie.