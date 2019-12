Politie heeft beelden van verdachte die Chantal de Vries doodstak in Hengelo

Chantal de Vries uit Almelo werd in de kerstnacht doodgestoken in de straat Hampshire, vlak nadat ze had gewerkt bij De Twee Wezen. Een paar uur later pakte de politie een 27-jarige Hengeloër op.

Sindsdien heeft de politie meerdere keren de omgeving uitgekamd, op zoek naar het voorwerp waarmee ze is neergestoken. Ook de trui van de verdachte is nog niet ontdekt. De politie laat nu weten dat deze trui rood is.

Over het motief van de dader is nog niets bekend gemaakt. Het is ook nog niet bekend of er een relatie is tussen de dader en het slachtoffer.