Van AZC Schalkhaar via de gevangenis naar een verblijfsvergunning

De afgelopen drie jaren was een lange, zware en ook een bizarre periode voor Sercan Özemeral uit Turkije. Hij verbleef langere tijd in het asielzoekerscentrum in Schalkhaar en was het boegbeeld van de actie 'Niet Gay Genoeg'. Zaterdag kwam het verlossende woord, Sercan mag in Nederland blijven.

Sercan vluchtte naar Nederland omdat hij door onder meer zijn familie met de dood wordt bedreigd. Hij vertelde hen over zijn homoseksuele gevoelens en dat werd hem niet in dank afgenomen. Zijn familie had een vrouw voor hem uitgezocht, maar hij weigerde met haar te trouwen.

Vrijwilligerswerk

Sercan ging in Deventer wonen en wilde niet stil zitten. Hij deed vrijwilligerswerk bij het COC en een buurtvereniging, daarnaast leerde hij de Nederlandse taal.

De 29-jarige kreeg een relatie met een andere Turkse jongen, die in Utrecht woont. Deze jongen had al een verblijfsstatus en Sercan ging vaak naar hem toe.

Gevangen

De IND had andere gedachten over de situatie van Sercan. Er werd niet geloofd dat hij homo is en dus werd besloten dat Sercan terug moest naar Turkije.

Tijdens een tweede procedure kwam de IND met de opmerking dat hij niet 'homo genoeg' is. Bovendien zou Turkije voor hem een veilig land zijn. Opnieuw werd zijn asielverzoek afgewezen en Sercan werd gevangen genomen in Detentiecentrum Rotterdam.

Niet Gay Genoeg

Op dit gevangenschap kwam veel kritiek. Sercan kreeg steun van LGBT Asylum Support, een initiatief van Sandro Kortekaas uit Groningen die homoseksuele vluchtelingen bijstaat in hun asielprocedures.

Steun kwam er ook van de burgemeester van Deventer die een aanbevelingsbrief schreef aan de staatssecretaris. Daarnaast stuurden ook vele andere organisaties en personen brieven.

Ook werd een petitie gestart, namelijk 'Niet Gay Genoeg'. Sercan werd het boegbeeld van deze petitie en als snel werd hij een bekende Deventenaar ondanks dat hij vastzat in Rotterdam.

Procedure gestopt

Na 31 dagen kwam Sercan vrij. Er werd voor de derde keer een asielprocedure gestart. Via AZC Den Helder werd hij uiteindelijk in AZC Utrecht geplaatst, omdat hij daar inmiddels ook al studeerde. Opnieuw wilde de IND hem geen verblijfsstatus geven.

Op vier december zou de zaak voor de rechter komen, maar die zaak werd toch afgeblazen. Afgelopen zaterdag kreeg Sercan via zijn advocaat te horen dat de IND hem alsnog een verblijfsstatus geeft.

Maar waarom?

Waarom de IND zijn mening toch bijstelt, is niet duidelijk. Het kan volgens Sercan zijn omdat de situatie voor homoseksuelen in Turkije steeds slechter wordt. President Erdogan zou namelijk in toespraken in de media zijn afkeur over de LGBT-gemeenschap hebben uitgesproken.

Invloed

Sandro Kortekaas denkt daarnaast dat de grote bekendheid die Sergan kreeg als boegbeeld van 'Niet Gay Genoeg' ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Daarnaast verwacht hij dat de IND bang is voor precedentwerking. Wanneer de rechtbank een uitspraak zal doen in het voordeel van Sercan, dan zou dit grote invloed hebben op andere asielprocedures waarbij de IND het voornemen heeft om deze af te wijzen.

Toekomst

Sercan focust zich nu op zijn toekomst. Hij volgt een opleiding tot ziekenhuisverpleger en behaalt tot nu toe goede resultaten. Ook zet hij zich in als vrijwilliger voor het LGBT Asylum Support en zal vluchtelingen die zich bij deze organisatie melden gaan helpen.