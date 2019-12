Dit zijn de best bekeken video's van 2019

De best bekeken video's van 2019 (Foto: News United/Jack Huijgens)

Op de Facebookpagina van RTV Oost lees je mooie, spraakmakende, ontroerende of indrukwekkende verhalen uit jouw eigen provincie. Soms maken verhalen op het sociale kanaal zoveel los, dat het honderdduizenden mensen bereikt. Lees hier welke verhalen uit 2019 indruk maakten op onze volgers op Facebook.

1. [08-04-2019] In de nacht van 8 april kantelde in Hengelo een vrachtwagen. Bij daglicht werd het voertuig weer overeind gehesen. En dat zag er behoorlijk spectaculair uit.

Dat vonden ook de 1,7 miljoen mensen die de video hebben gezien.

2. [24-05-2019] In Beerze beviel merrie Cacharelle van een tweeling. En dat is heel bijzonder bij paarden, want dat kan erg gevaarlijk zijn voor moeder en de veulens. Maar in dit geval ging alles goed. En nog steeds zijn de veulens kerngezond.

Maar liefst 1,6 miljoen mensen zagen de video over de dieren.

3. [26-05-2019] Of je nu twaalf jaar of vierenvijftig jaar bent: als je iets steelt, dan wordt iedereen hetzelfde behandeld. En dat kan voor jonge mensen behoorlijk traumatisch zijn.

Ruim één miljoen mensen zagen de video.

4. [17-11-2019] Milan is de jongste kapper van Nederland. De 14-jarige werkt in de salon van zijn broer in Deventer. Verslaggever Dean liet zijn haar doen door Milan en dat zag er goed uit.

Bijna één miljoen mensen zagen hoe Milan de lokken van Dean onder handen nam.

5. [18-06-2019] De eikenprocessierups zorgde dit voorjaar en deze zomer voor flinke jeuk. Het is dan ook logisch dat video’s over het bestrijden van de beestjes veel werden bekeken.

De video over de aanpak van de eikenprocessierups van de Limburgse Jules Sondeijker werd gezien door ruim 920 duizend mensen.

6. [29-05-2019] Anna Grootentraast uit Heeten schreef op school een column over het boerenbedrijf van haar ouders en over hoeveel zorgen zij zich maken over hun bedrijf. Ze zette haar column op Facebook en die ging viraal.

920 duizend mensen zagen de video van RTV Oost waarin Anna haar column voorleest.

7. [24-07-2019] Deze zomer brak het hitterecord. In Nederland werd het boven de veertig graden. Hoewel onze provincie die magische grens net niet haalde, was het wel bloedheet.

Bouwvakkers Arjen en Mike hielden het hoofd koel: zij werkten gewoon door. En dat zagen bijna 800 duizend mensen op ons Facebook kanaal.

8. [13-09-2019] Jurgen uit Reutum is ongeneeslijk ziek. Hij kan daarom niet meer in zijn huis wonen met zijn vrouw en kinderen. De noabers kwamen voor Jurgen in actie en bouwden een geluidsdichte woonunit.

Dit prachtige stukje noaberschap werd door 665 duizend mensen gezien.

9. [22-07-2019] Moeder Anneke vertelt het emotionele verhaal van de zelfmoord van haar zoon. GGD IJsselland wil meer doen om zelfmoord te voorkomen.

Ruim 630 duizend mensen zagen het verhaal van Anneke.

10. [16-10-2019] Trekkers, trekkers en nog meer trekkers. Dit is ongetwijfeld hoe mensen zich de boerenprotesten van dit jaar zullen herinneren. Op 16 oktober deden basisscholieren van de Petrusschool in Hengevelde ook mee aan het boerenprotest.

De beelden van de Petrusschool op onze pagina werden bijna 600 duizend keer bekeken.