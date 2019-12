Hoe Thomas Berge en broertje Rens op eigen wijze hun weg in de muziekwereld vinden

We ontmoeten elkaar in het favoriete café van Rens. In Amsterdam. Het blijkt een muzikantencafé te zijn waar Dave Rensmaag, de gitarist van Van Dik Hout, de eigenaar van is. Een perfecte plek om het te hebben over de gezamenlijke passie van de broers: muziek.

Haaksbergen

Die passie ontwikkelde zich al op jonge leeftijd. Chiel (29) en Rens Ottink (27) groeiden op in Haaksbergen. Een mooie tijd waar ze met een fijn gevoel op terugkijken. "We hadden een kamer die over was. Die heeft mijn vader helemaal geluiddicht gemaakt zodat Rens kon drummen en ik kon oefenen."

Vader Rik maakte de hobbykamer geluiddicht zodat Chiel kon zingen en Rens kon drummen (Foto: Familie Ottink)

Rens vult hem aan: "Onze vader heeft ook altijd in bandjes gespeeld en mijn moeder kwam vaak kijken. Zo hebben zij elkaar ook ontmoet. Die vreugde en passie wilden ze ons niet afnemen."

Thomas Berge

Chiel nam al op jonge leeftijd de artiestennaam Thomas Berge aan. Een naam die een stuk makkelijker uit te spreken is voor onze oosterburen. Op 12-jarige leeftijd scoorde hij z'n eerste hit met 'Mijn Luchtballon' en daarna ging het hard. Een kind dat al vroeg in de spotlights stond.

"Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. We hebben echt tijd zat gehad en ik moest ook gewoon naar school. Het is niet alsof ik een stukje jeugd mis." Nog altijd is Thomas een bekend gezicht in showbizzland.

Thomas op bezoek bij de Sterrenparade van RTV Oost (Foto: RTV Oost)

Rens Ottink

Maar ook broertje Rens timmert flink aan de weg als drummer. Al vanaf z'n achtste drumt hij, maar vanaf z'n vijftiende nam hij serieuze stappen. "Ik dacht 'dit is wat ik het liefste doe'. Toen begon ik echt keihard te studeren. Uren per dag zat ik achter dat ding."

Met resultaat. Rens ging naar het conservatorium in Amsterdam en begon samen met Brian Pots de psychedelische rockband PAUW. "We hadden dezelfde muzieksmaak. Die obscure muziek uit de jaren zestig vonden we helemaal de shit en we kenden verder niemand die dat vet vond."

Temples

PAUW stond in 2013 in het voorprogramma van de Britse rockband Temples. Rens maakte indruk, want toen hun oude drummer ermee ophield, besloten ze unaniem dat Rens de lege kruk moest opvullen.

Na drie weken toeren gaat die bus wel stinken Rens Ottink

"Ze zagen me toen spelen en waren eigenlijk meteen verkocht. Qua looks pas ik er ook goed bij. Onbewust trouwens", zegt hij lachend.

2019

2019 was een jaar om in te lijsten voor de drummer. Met z'n nieuwe band toerde hij door heel Europa en langs de kust van Amerika. "Dat was echt een jongensdroom die uitkwam. We toeren met zo'n grote tourbus waar je ook in slaapt. Klinkt heel vet, is het ook hoor, maar na drie weken gaat die bus wel stinken. Dus zo heel glamorous is dat nou ook weer niet."

Ook Thomas stond volop in de belangstelling. Zelf noemt hij 2019 'te gek', met zijn deelname aan het televisieprogramma Expeditie Robinson als absolute hoogtepunt. "Je kunt je daar niets bij voorstellen als je het niet hebt gedaan. Ik heb geleerd dat ik met heel weinig, toch heel blij kan zijn."

Toch kende 2019 niet alleen maar hoogtepunten. Zijn bedrijf Thomas Music BV werd failliet verklaard. "Ik heb vier bedrijven", begint hij. "Dit is één bedrijf dat ermee opgehouden is. Ik ga gewoon door met wat ik doe. Ik ben niet gebroken, nee. Ik zie alles echt als een leerschool."

Ik ben niet gebroken Thomas Berge

2020

Dan is het tijd om vooruit te kijken. Wat heeft 2020 voor beide heren in petto? Rens gaat de wereld verder ontdekken met Temples. "In januari toeren we drie weken door Noord-Amerika, daarna gaan we door naar Europa en we gaan ook nog naar Australië. Ik ben nog nooit in Australië geweest, dus dat wordt heel gaaf."

Ook van Thomas kunnen we op muzikaal gebied veel verwachten. "Op dit moment zijn we in Holten bezig met het maken van nieuwe muziek. In de studio van Edwin van Hoevelaak. Ja, er komen leuke dingen aan."