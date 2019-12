Buurtbewoners maken zich zorgen om komst zonnepark in Zuna: "Het beschadigt uitzicht en noaberschap"

Op 4 december ontvingen buurtbewoners een brief van Coöperatie Notter Zuna over de plannen van het zonnepark aan de Schoneveldsweg. Daarin staat dat er gewerkt wordt aan een generatiebestendig Notter en Zuna. Met het zonnepark wil de coöperatie geld verdienen om daaraan te besteden.

"We ontvingen de brief voor kerst, daardoor heb ik niet kunnen genieten van deze tijd", aldus Adriana Goosen. Zij is een van de buurtbewoners die strijdt tegen het zonnepark. Ze vindt dat zij en andere buurtbewoners te laat geïnformeerd zijn over de plannen.

Duurzame energie

De buurt snapt dat duurzame energie belangrijk is. "Maar moet het op deze plek?", vraagt Hans Goosen zich hardop af. Volgens de coöperatievoorzitter Dirkjan Masman heeft gemeente Wierden meerdere gebieden aangewezen voor het park. "Verschillende gebieden vielen af. Dit gebied is qua oppervlakte goed en de plannen zijn hier financieel haalbaar".

Toch zijn buren Adriana en Hans het met elkaar eens. "Er ligt hier een mooi fietspad, er zijn wandelpaden en het is een mooi stuk natuur. Daar ga je geen zonnepark bouwen."

Bedrijventerrein te koop

Iets verder dan de plek waar nu de plannen voor zijn, ligt een bedrijventerrein waar de buurtbewoners het zonnepark liever gebouwd zien worden. Goosen: "Er zijn hier genoeg lege daken, niemand heeft er hier last van".

"Maar dat is een van de afgevallen gebieden", zegt Masman. "Financieel is het niet haalbaar om daar een zonnepark te bouwen. Het is vervuilde grond, dus moeten we eerst saneren. Ook is het gebied te klein. Tevens komt er een wal om het park heen, zodat je het park vanuit huis niet ziet."

De houtwal staat voor het zonnepark. (Foto: Coöperatie Notter Zuna)

Noaberschap

Niet alleen het uitzicht zit de buurtbewoners dwars. "Het gaat ten koste van de harmonie tussen de noabers." Het stuk grond waar het om gaat is van een van de noabers. "Dat vinden wij moeilijk", zegt Adriana. "Want, als we nu ergens uitgenodigd worden gaan we er niet naartoe, omdat we geen frictie willen veroorzaken."

Buurman Hans vult haar aan. "Mensen hebben verschillende belangen. Het drijft mensen uit elkaar. We leven in harmonie met elkaar, maar dit soort projecten kunnen wel vervelende gevolgen hebben."

Buurtbewoners staan op de plek waar het zonnepark moet komen (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

In gesprek

Dat er zo veel weerstand is tegen de plannen van de coöperatie, was in eerste instantie niet bekend bij Masman. "Wij zijn bij de mensen langs de deur geweest om de plannen uit te leggen. Daarbij merkten we niet zo veel weerstand. Maar ik begrijp als je er langer over nadenkt, dat je het vervelend vindt."

De coöperatie wil nu weer in overleg met de bewoners. "We hebben 18 adressen bezocht, dat is alles binnen vijfhonderd meter. We gaan intensief met ze in overleg voordat we de vergunningsprocedure doorzetten om te horen wat hun bezwaren zijn en hoe we dat kunnen oplossen."

Petitie

De buurtbewoners zijn onlangs een petitie gestart tegen de plannen. Tot nu toe hebben ruim 500 mensen de petitie ondertekend.