Opnieuw auto in brand in Zwolle

Er is vannacht opnieuw een auto in brand gevlogen in Zwolle. Op een parkeerplaats naast een supermarkt in de Rijnlaan in de wijk Aa-landen brak rond tien over twee brand uit bij een geparkeerde auto.

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in brand. Volgens omstanders kwamen de vlammen daarbij metershoog boven de auto uit. De brandweer wist te voorkomen dat een naast geparkeerde auto in brand vloog, maar kon niet voorkomen dat de auto waarbij de brand uitbrak zwaar beschadigd raakte.

Politieonderzoek

Vermoedelijk is het vuur aan de achterkant van de auto ontstaan. Hierdoor is het motorblok grotendeels onbeschadigd gebleven. De politie heeft het gebied rond de auto afgezet en doet later vandaag onderzoek naar brandstichting.

Er gaan de laatste tijd vaker auto's in vlammen op in Zwolle. Zo was het in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag nog raak in de wijk Stadshagen.