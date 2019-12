Jeugd Vollenhove in de ban van de Keetweek

Het is een vrijwillige slijtageslag voor de jeugd in Vollenhove. Vandaag nog en vannacht natuurlijk, morgen uitrusten en op 2 januari de boel opruimen. Het voormalige Zuiderzeestadje is in de ban van de Keetweek. 27 zogeheten oudejaarshuisjes staan op verschillende plekken in de stad. Dat is traditie aan de boorden van de voormalige Zuiderzee.

De jongsten zijn rond de 16, de oudste keetgangers rond de veertig. Op 23 december zetten jongeren en ‘oudere jongeren’ hun keet neer en op 2 januari ruimen ze op. Vaste prik. Het zijn niet zelden complete kroegen waar vriendengroepen in de nachtelijke uren samenkomen. Overdag slapen ze en als de maan aan de hemel staat, kletsen de vriendengroepen in hun keet. Daar hoort ook een biertje bij en soms nog eentje en vooruit, nog eentje.

Maritieme verleden

De traditie van kletsen, zitten en drinken op een eigen plek komt voort uit het maritieme verleden van de stad. Voorheen vierden zeelui de jaarwisseling aan boord van hun schip.Toen dat niet meer kon, gingen ze naar leegstaande panden. Daarna bouwden ze hun eigen tijdelijke kroeg of keet, ook wel oudejaarshuisjes genoemd. Het gebeurt op meer plekken in de Kop van Overijssel.

Rick Lobers (26) en zijn maat Kevin Lassche (26) horen bij de oudere jeugd, maar ook zij komen samen met een groep van een kleine twintig personen, allemaal leeftijdsgenoten. "Het is traditie en voor ons ook een soort reünie. We bouwden onze eerste keet toen we 14 waren en we doen het nog steeds. Als het klaar is, gaat ie in de opslag tot volgend jaar. We betalen alles samen."

Dat loopt soms aardig in de papieren. De duurste keet kostte 18.000 euro.

Strenge controle

De gemeente Steenwijkerland verleent vergunningen, maar controleert wel streng op brandveiligheid en andere zaken. Tijn Klappe (17) hoort bij Bacchus, een keet waar de jongste jeugd zit. Ze zijn allemaal rond de 16 en 17. Officieel mogen ze niet drinken, maar ach, een pilsje mag en er gebeurt nooit wat. Eén avond is het ouderavond. Dan komen de oudelui kijken en een drankje meedrinken. Ook dat is traditie. "Er is veel sociale controle. We kennen elkaar."

Er zijn verschillende plekken in Vollenhove waar de oudejaarshuisjes bij elkaar staan. Incidenten zijn er nooit. Als vanavond de jaarwisseling daar is, verlaat iedereen de keet en komt samen om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Daarna gaan ze even naar huis om vervolgens terug te komen om het heel laat te maken. "Als het corso in augustus voorbij is, leven we in Vollenhove toe naar de jaarwisseling."