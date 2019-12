Vuurwerkvrij met de hond wandelen in het Waterloopbos

Hondenbezitters die het vuurwerk willen ontvluchten, kunnen op Oudjaarsdag terecht in het Waterloopbos bij Marknesse. Daar is een vuurwerkvrije zone uitgezet voor een wandeling in het bos.

Initiatiefnemer is restaurant Het ProefLab in samenwerking met Dier-all inn in Vollenhove. Denise Burgess van het ProefLab biedt een hond-baas arrangement aan. "We hebben warme chocolademelk, koffie, oliebollen en een appelbeignet voor de baas en voor de hond is er ook wat lekkers."

"Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je hier in een mooie omgeving een wandeling met de hond kan maken zonder dat je schrikt van harde knallen", zegt Denise.

Het idee voor een vuurwerkvrije zone voor hond en baas was vorig jaar al ontstaan. "Toen hadden we het restaurant gesloten, maar viel het ons vervolgens op dat er heel veel mensen in het bos waren die er met de hond kwamen wandelen om het vuurwerk te ontvluchten."

De behoefte aan een omgeving zonder vuurwerk is groot bij hondeneigenaren. "Hier wordt heel veel gedaan aan carbidschieten en dat gaat gepaard met hele harde knallen waar de hond echt wel van schrikt."