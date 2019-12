Voor deze vrienden in Heemserveen geen carbid maar acetyleen: "Dat knalt nog harder"

Carbidschieten in buurtschap Heemserveen bij Hardenberg (Foto: RTV Oost)

Carbidschieten gaat voor jongeren in Heemserveen niet hard genoeg (Foto: Gert Stegeman)

Carbidschieten in Heemserveen bij Hardenberg

In een weiland in Heemserveen bij Hardenberg liggen dertig melkbussen op een rij, één voor één worden ze afgevuurd. Maar dat is voor deze groep jongeren niet genoeg: ze vuren ook een kanon af met een mix van zuurstof en acetyleen. "Dat knalt nog veel harder dan carbid."

Drie vriendengroepen verzamelen zich vandaag in een weiland bij het buurtschap. "Dit doen we nu al een jaartje of vijf à zes", vertelt Leon Doldersum. Met ongeveer dertig melkbussen, carbid en oranje ballen vermaken ze zich prima.

Maar hoe gekker hoe mooier, lijkt het motto. De groep heeft ook een groot kanon staan en daar gaat geen carbid, maar acetyleen in. "Het gas is duurder dan carbid, maar het knalt harder en is veel makkelijker in de voorbereiding", vertelt Leon.

Besturing op afstand

Het kanon wordt op afstand bestuurd via een applicatie op de telefoon. "Je geeft via de app aan dat je het kanon wilt vullen, er gaat dan automatisch dertig procent zuurstof en zeventig procent acetyleen in. Daarna klik je op 'ontsteken', gaat de toeter af en wordt het goedje automatisch ontstoken."

Dat is handig, want door de toeter wordt iedereen gewaarschuwd voor de harde klap. "Gehoorbescherming is wel nodig, anders kan je gelijk naar een audicien."