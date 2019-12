Proef vuurwerkvrijezone rond Zwolse kinderboerderijen

Veel animo voor het vrijwillig aanvragen en instellen van vuurwerkvrije zones is er nog niet in Zwolle. Toch wil de gemeente vandaag en morgen met een proef kijken of het werkt. Rond twee kinderboerderijen van Travers in Holtenbroek en de Aa-landen is vandaag en morgen een vuurwerkverbod van kracht.

Rond de kinderboerderijen is een vuurwerkvrije zone van een paar honderd meter omtrek ingesteld. De gemeente heeft borden geplaatst en spandoeken opgehangen. Een aantal buitengewoon opsporingsambtenaars, de zogenoemde Boa's, zullen vanavond extra rond de wijkboerderijen gaan surveilleren. Bij grove overtredingen kunnen ook boetes uitgedeeld worden.

Respect voor vuurwerkverbod

"We hopen dat mensen het verbod respecteren", zegt beheerder Roy Terpstra van Travers. "Je kan je voorstellen dat onze dieren behoorlijk gestresst raken van het vuurwerk. Met dit experiment hopen we dat omwonenden daarmee rekening willen houden. Wijkbewoners en direct omwonenden zijn via een brief geïnformeerd."

Omwonenden positief

"De meeste reacties die wij binnen hebben gekregen waren positief. Maar het blijft natuurlijk afwachten of het vuurwerkverbod ook een positief effect zal hebben."

Voor de gemeente is het instellen van een vuurwerkvrijezone rond de wijkboerderijen een experiment om te kijken of het werkt. Inwoners kunnen dit jaar voor het eerst een aanvraag indienen om in een wijk of straat een vuurwerkvrijezone in te stellen. Van die mogelijkheid is in andere stadsdelen van Zwolle nog geen gebruik gemaakt.