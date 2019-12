Jongerenwerkers delen vuurwerkbrillen en aansteeklonten uit aan jeugd op straat

Stiekem rotjes afsteken op straat. Luisteren naar de knallen en dan hard wegrennen. Het is wat veel kinderen op Oudjaarsdag bezig houdt. De jongeren die op straat bezig waren met vuurwerk hadden vandaag in Deventer en Nijverdal grote kans om aangesproken te worden door jongerenwerkers.

Die kwamen om warme chocolademelk en knakworsten uit te delen onder jongeren, om vervolgens ook wat tips te geven aan de vuurwerk afstekende kinderen.

'Ze lopen op straat en daar moet je tussen duiken'

Jongerenwerker Nick in 't Veld van Raster in Deventer: "We wilden iets doen om de jeugd bewust te maken van de risico's die je loopt met vuurwerk. Je weet dat ze nu allemaal op straat rondlopen. Dan moet je daar tussen duiken. Maar als je zo op de kinderen afstapt, rennen ze weg. We hebben daarom eerst iets om uit te delen, zoals chocolade en worstjes, dan blijven ze staan en kun je vervolgens een verhaal houden over hoe je veilig vuurwerk afsteekt."

Naast het verhaal, de chocolademelk en de knakworstjes krijgen kinderen een gratis vuurwerkbril en aansteeklont aangereikt. En tips. Marijke Grutterink van Stichting De Welle in Nijverdal: "Ik vertel dat je het best je capuchon van je jas kunt halen en de broekspijpen niet in je laarzen stopt, maar er overheen."

Marieke zet de kinderen aan het denken

En ze zet de kinderen aan het denken: "Ik vraag bijvoorbeeld wat iemand wil worden. Automonteur? O, hoe denk je dat dan te gaan doen als je een paar vingers of een oog mist? Ja, dan zie je ze wel nadenken..."