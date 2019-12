Code oranje en vuurwerk: onder andere in Enschede, Zwolle en Geesteren ongelukken

Dit overzicht wordt gedurende de avond aangevuld.

Tuk

Door de hevige mist is een ouder echtpaar met de auto in een sloot tot stilstand gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Oldemarktseweg bij Tuk. Beide personen raakten niet gewond. De politie heeft het echtpaar opgevangen om op de berger te wachten.

Deventer

Op de Joost van den Vondellaan in Deventer is een auto volledig uitgebrand. Oorzaak is nog niet bekend. Politie gaat morgen onderzoek doen naar mogelijke brandstichting.

Auto verwoest door brand in Deventer (Foto: De Vries Media)

Zwolle

Plastic tuinmeubilair bij een woning in de Hornstraat stond vanavond in de brand. Het kozijn en de toegang naar de keuken waren helemaal zwart. De brandweer heeft de totale woning moeten ventileren. De ambulance is aanwezig.

Geesteren

De brandweer rukte vanavond uit voor een schuurbrand aan de Vriezenveenseweg in Geesteren. Dit bleek te gaan om een afvalbrand achter de schuur. De brandweer heeft de brand geblust.

Enschede

In de Adam Pijnackerstraat in Enschede is vanavond een auto uitgebrand. Toen de hulpdiensten arriveerden stond de volledige auto al in de brand. Oorzaak is waarschijnlijk vuurwerk en de auto is afgesleept door een bergingsbedrijf.

Oldenzaal

Een gasfles heeft vanavond door nog onbekende oorzaak vlam gevat in Oldenzaal. Op drie verdiepingen aan de Potskampstraat is brand uitgebroken. De brandweer was ter plaatse met meerdere voertuigen. Zowel het onderste appartement als de woning erboven hebben flinke schade opgelopen. Ambulancepersoneel was ook aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen.