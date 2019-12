Dode bij schietpartij in Zwolle

Meerdere ambulances kwamen met spoed ter plaatse, maar de hulp bleek tevergeefs. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht. Agenten zijn op zoek naar de dader, die is gevlucht. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. Ook kan de politie nog niet zeggen of het slachtoffer een man of een vrouw is. Volgens getuigen gaat het om een mannelijk slachtoffer.

Jermaine Ellenkamp, misdaadverslaggever voor RTL Boulevard, was daar als een van de eersten, hij zag dat een man die volkomen overstuur was riep; Mijn vader, dat is mijn vader. De man is door agenten opgevangen. "Als je dat hoort gaat je dat door merg en been."

De omgeving naast de WRZV hallen is afgezet. In het persalarm werd eerst gecommuniceerd dat het ging om een steekpartij, dit bleek fout te zijn.

Een correspondent die ter plekke is ziet dat agenten met getrokken wapens lopen. Later meer informatie.

Opnieuw schietpartij

In Zwolle zijn de laatste maanden verschillende schietpartijen geweest. Vorige week reageerde burgemeester Snijders van Zwolle nog op het vele geweld in zijn stad. Hij noemde het verontrustend.