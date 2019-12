Steekpartij in Lemelerveld, verdachte aangehouden

Op het Kroonplein in Lemelerveld is een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en een verdachte aangehouden.

Wat de aard van de verwondingen is, is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kan ook nog niet zeggen of er een ruzie was, er wordt nu onderzoek gedaan. Getuigen worden gehoord en zijn opgevangen in zaal Reimink, vlakbij het Kroonplein. Het is ook nog niet bekend of het slachtoffer een man of een vrouw is.

Later meer informatie.