Nieuwjaarsnacht in Twente drukker dan vorig jaar, rustige jaarwisseling in IJsselland

De jaarwisseling is in Twente onrustiger verlopen dan vorig jaar. Dat meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio Twente. In de veiligheidsregio IJsselland verliep de jaarwisseling rustig.

Over de hele dag is de brandweer in Twente 131 keer uitgerukt. Vorig jaar was dat 107 keer. "Het gaat voornamelijk om kleine incidenten. In Oldenzaal raakte twee mensen gewond bij een woningbrand. De slachtoffers hadden rook ingeademd."

Volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio was er sprake van veel woningbranden, voornamelijk in Hengelo en Enschede. "We hebben onze handen er wel vol aan gehad." Vooral overdag was het drukker.

Een duidelijke oorzaak kan de brandweer daar niet voor geven. Wellicht dat het te maken heeft gehad met de weersverwachting. Dat mensen vanwege de verwachte mist al vroeger begonnen met het aansteken van vuurwerk.

In IJsseland viel het wel mee met de drukte voor de brandweer. "Het is aardig rustig geweest. Een paar autobranden, twaalf afvalbranden en tien brandgeruchten. Er is dan niks aan de hand, maar daar ruk je wel op uit."

Zowel in IJsselland als in Twente hebben zich geen geweldsincidenten voorgedaan tegen hulpverleners.