ZGT Almelo verwelkomt de eerste baby van Overijssel

De eerste baby in Overijssel werd in de nieuwjaarsnacht al kort na de jaarwisseling geboren. Om tien voor half één vannacht zag in het ZGT in Almelo Ismail Güney Goksu het levenslicht.

Een woordvoerder van het ziekenhuis meldt dat zoon en moeder het goed maken. Ook in andere ziekenhuizen in Overijssel was er vannacht heugelijk babynieuws.

Zo werd in het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg om twee uur vannacht de eerste baby geboren. Hij heet Sess. Sess is het eerste zoontje van de familie Hamberg. Hij weegt 3610 gram. Moeder en kind maken het goed.

Ook het MST in Enschede had blij babynieuws. Kort na drieën vannacht werd in het ziekenhuis het jongetje Lev geboren. Rond dezelfde tijd werd in het Isala Ziekenhuis in Zwolle een meisje geboren. Haar naam is niet bekend gemaakt.

De eerste baby in Deventer werd vannacht om drie uur geboren.