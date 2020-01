Ziekenhuizen in Overijssel beleven rustige jaarwisseling; kind met alcoholvergiftiging in Zwolle

De nieuwjaarsnacht is in de ziekenhuizen in Overijssel rustig verlopen. Er zijn enkele tientallen mensen binnengebracht met vuurwerkletsel. Variërend van oogletsel tot brandwonden in gezicht en aan ledematen. In het Isala Ziekenhuis in Zwolle werd een kind jonger dan vijftien jaar binnengebracht met een alcoholvergiftiging.

In het MST in Enschede werden vannacht zes mensen binnengebracht op de afdeling spoedeisende hulp van wie bij twee slachtoffers sprake was van ernstig letsel. Daarbij ging het om oogletsel en brandwonden. Volgens een woordvoerder van het MST was het tussen middernacht en half drie extreem rustig in het ziekenhuis.

Ook in het Deventer Ziekenhuis was het volgens een woordvoerder 'Redelijk rustig'. Een slachtoffer had oogletsel, een tweede slachtoffer had brandwonden aan beide armen, opgelopen tijdens carbidschieten.

Jonger dan vijftien

In het Isala Ziekenhuis in Zwolle werden negen mensen binnengebracht met vuurwerkletsel. Eén van de slachtoffers was jonger dan vijftien jaar. Ook in Zwolle was er sprake van oogletsel en brandwonden. Net als in andere ziekenhuizen werden ook in Zwolle mensen binnengebracht met alcoholvergiftiging. Een van de slachtoffers was jonger dan vijftien jaar, meldt een woordvoerder.

"Over het algemeen was het een rustige nacht", aldus een woordvoerster van het Zwolse ziekenhuis. "De sfeer was over het algemeen goed. Er was ook geen sprake van agressie."

Alcoholvergiftiging

In het ziekenhuis ZGT in Hengelo en Almelo werden vannacht zeven mensen binnengebracht die gewond waren geraakt door vuurwerk. In één geval was er sprake van oogletsel. De andere slachtoffers waren gewond geraakt aan hun hand. Opvallend was dat er zeven mensen werden binnengebracht met een alcoholvergiftiging. Vorig bleef de teller wat dat betreft op nul.

Ook het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg beleefde een rustige jaarwisseling. De Spoedeisende Hulp (SEH) had een rustige nacht. Er waren 2 slachtoffers met letsel door carbidschieten. Het ene slachtoffer is doorgestuurd naar het brandwondencentrum, het andere slachtoffer is doorgestuurd naar een oogkliniek.