Molen in Lattrop door oog van de naald

"De brandweer had geen tien minuten later moeten komen." De opluchting bij de molenaars van de Oortmanmolen in Lattrop-Breklenkamp is groot. De schade die een brand gisteren aanrichtte valt mee.

Vermoedelijk is er vuurwerk naar de houten kap van de molen gegooid. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur doordrong naar de binnenkant door wat riet uit voorzorg te verwijderen.

"Als dat was gebeurd, had het vuur snel om zich heen gegrepen en hadden we het zelfde gehad als in Bovenkarspel", zegt molenaar Carolien Pikkemaat. In Bovenkarspel ging oudejaarsavond een historische molen in vlammen op.

De molenaars in Lattrop inspecteerden vanochtend hun molen. In Lattrop is er alleen schade aan het rieten dak en waterschade door het blussen. Een gedeelte van het dak is met platen afgedicht en moet opnieuw worden gedekt.

De constructie van de molen stamt uit 1779. Sinds 1910 staat de molen op de huidige plek. Er wordt wekelijks nog graan gemalen.