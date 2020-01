Deel omwonenden dodelijk schietincident Zwolle mochten vannacht niet thuis slapen

Een tiental inwoners van Zwolle die in het gebied wonen dat is afgezet na de dodelijke schietpartij gisteravond aan de Buitengasthuisstraat heeft de nacht op een andere plek moeten doorbrengen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze mensen weer naar huis kunnen. Burgemeester Snijders van Zwolle hoopt dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.

Het is de vijfde keer in vier maanden tijd dat Zwolle wordt opgeschrikt door een schietpartij. "Het is nog niet duidelijk wat daar achter zit. Het lijken op zichzelf staande incidenten", aldus Snijders in een reactie.

Over het onderzoek van de politie kan Snijders niet veel zeggen. "Er is nog geen verdachte in beeld", aldus de burgemeester wiens medeleven uitgaat naar de nabestaanden van het 52-jarige slachtoffer.

'Een tiental bewoners' dat in de omgeving van het plaats delict woont, is volgens de burgemeester op een andere plek ondergebracht voor de nacht. "Er is een vrij groot plaats delict afgezet. Dat is nodig om sporen veilig te stellen. Dat helpt enorm in het proberen op te lossen van deze zaak", aldus de burgemeester.

Het is het vijfde incident in Zwolle in relatief korte tijd. De vraag is natuurlijk hoe deze geweldsincidenten een halt worden toegeroepen. "Dat is een goede vraag. We zijn daar volop met politie en justitie mee bezig. Je wilt natuurlijk dat dit gewoon stopt, ook als burgemeester."

Volgens Snijders is Zwolle nog steeds een veilige stad. "Ik durf ondanks die schietincidenten de stelling aan dat Zwolle een hele fijne en veilige stad is. Dat willen we ook graag zo houden. Dus we hebben er alle belang bij dat dit opgelost wordt en verdwijnt uit deze stad."