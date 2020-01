Slachtoffer dodelijke schietpartij Zwolle lag mogelijk al anderhalf uur buiten voor hij werd gevonden

Het slachtoffer van de schietpartij, gisteravond in Zwolle, heeft mogelijk anderhalf uur buiten gelegen voordat hij werd gevonden. Getuigen meldden bij de politie dat ze al rond kwart over acht gisteravond mogelijk schoten hebben gehoord, terwijl het slachtoffer rond tien over half tien 's avonds werd gevonden. Het slachtoffer is een bekende van de politie. Over de identiteit doet de politie geen mededelingen.

De politie wil weten of het schoten waren of andere geluiden die zijn gehoord. Mensen kunnen bellen met het Team Criminele Inlichtingen.

Meerdere schietincidenten

Het precieze tijdstip van het schietincident is dus nog niet bekend. Daarnaast is nog niet duidelijk of het om één of meerdere daders gaat. De afgelopen periode zijn er meer schietincidenten geweest in Zwolle. Op dit moment is nog niets te zeggen over een mogelijk verband tussen dit schietincident en de eerdere incidenten.

Bij de plaats delict aan de Buitengasthuistraat in Zwolle is veel politie aanwezig. Het afgezette gebied wordt door de politie doorzocht.

Veel vragen

Op dit moment heeft het rechercheteam nog veel vragen. Zo wil de politie weten wie op de Buitengasthuisstraat of in de omgeving iets gehoord of gezien tussen acht uur en kwart over acht 's avonds. Mogelijk zijn er ook mensen die iets gehoord of gezien hebben op de Buitengasthuisstraat voordat het slachtoffer rond tien over half tien werd gevonden.

Heeft iemand een persoon of meerdere personen weg zien rennen, rijden of fietsen tussen acht uur 's avonds en tien over half tien? wil de politie weten. Ook mensen die informatie hebben over een mogelijke aanleiding voor het incident op de Buitengasthuisstraat mogen zich melden.

De 52-jarige man die gisteravond in Zwolle werd doodgeschoten, was een bekende van justitie. Hij zat eerder vast als vermeende leider van een wapen- en drugsbende, heeft een familielid laten weten aan de Stentor.

Proces

In mei bepaalde de Zwolse rechtbank dat de man, hoofdverdachte in de omvangrijke drugs- en wapenzaak, na een jaar voorarrest het proces in vrijheid mocht afwachten.

De zaak zou medio dit jaar inhoudelijk worden behandeld. W. handelde volgens het Openbaar Ministerie tussen september 2017 en mei 2018 in wapens. Ook had hij 70 gram coke en enkele dozen pijnstillers in bezit.