Omwonenden dodelijke schietpartij in Zwolle mogen weer naar huis

De omwonenden van de dodelijke schietpartij gisteravond in Zwolle, die de nacht ergens anders moesten doorbrengen, mogen weer naar huis. De politie is klaar met het forensisch onderzoek in de Buitengasthuisstraat, waar een man tijdens oudejaarsavond werd doodgeschoten.

Advocaat Roel van Faassen geeft desgevraagd aan dat het slachtoffer de 52-jarige Henk W. uit Zwolle is. "De familie heeft bevestigd dat het om mijn cliënt gaat. Het is mij niet duidelijk wat er is gebeurd. Zijn familie heeft veel verdriet." Henk W. werd verdacht van het leiding geven aan een wapen- en drugsbende. Het slachtoffer mocht zijn rechtszaak in vrijheid afwachten.

Omgeving afgezet

Een tiental inwoners dat in de omgeving van het plaats delict woont, werden afgelopen nacht ondergebracht op een andere plek. "Er is een vrij groot plaats delict afgezet. Dat is nodig om sporen veilig te stellen en helpt enorm in het proberen op te lossen van deze zaak", zei burgemeester Peter Snijders vanmiddag tegen RTV Oost.

Inmiddels is het onderzoek afgerond in de straat en het gebied dat was afgezet weer vrijgegeven. De omwonenden kunnen vannacht dus weer in hun eigen bed slapen.

Vijfde

Het schietincident is de vijfde in vier maanden tijd in de stad. Burgemeester Snijders reageerde geschokt op de schietpartij van gisteravond. "Ik vind het schokkend dat er in Zwolle mensen rondlopen met een vuurwapen. Dat wil je niet, iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze stad Zwolle!"

Veel vragen

Onduidelijk is hoe laat de schietpartij plaatsvond. Getuigen meldden bij de politie dat ze al rond kwart over acht mogelijk schoten hebben gehoord, terwijl rond tien over half tien 's avonds het slachtoffer werd gevonden.

Ook is nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat. Het rechercheteam heeft dan ook nog veel vragen en roept mensen op die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.