Politie en brandweer ook op nieuwjaarsavond druk met branden en vuurwerkoverlast

Op sociale media wordt geklaagd over het vuurwerk dat wordt afgestoken in Enschede. "Ik ben er zo ontzettend klaar mee, met dat vuurwerk. Moet nu al drie uur lang naar geknal luisteren", schrijft een vrouw op Twitter.

Iemand anders schrijft: "Vuurwerk afsteken mocht tot twee uur afgelopen nacht, maar zijn hier nog steeds bezig. Waar is de politie in Enschede? Heb er genoeg van."

De politie laat weten veel meldingen te krijgen van vuurwerkoverlast. "We snappen dat dit vervelend is. Helaas beschikken we nu niet over voldoende mensen om naar alle vuurwerkmeldingen te gaan. Uiteraard doen wij ons uiterste best om overal naar toe te gaan."

Brandweer

Het afsteken van vuurwerk heeft waarschijnlijk in Almelo meerdere containerbranden veroorzaakt. De brandweerkorpsen van Vriezenveen en Almelo hebben het vuur geblust door de afvalbakken te vullen met water.

In Delden had de brandweer een brand onder een carport bij een huis aan de Langestraat snel onder controle. Het vuur ontstond in papier dat onder de carport lag en sloeg over naar een aanhangwagen. De aanhanger is volledig verwoest door de brand.

Brand in aanhanger onder carport van woning in Delden (Foto: Hof van Twente Fotografie)

In Deventer brandde een schuur achter een woning aan de Leonard Springerlaan uit. Het vuur ontstond in een container die tegen de schuur stond en sloeg over naar het houten schuurtje. Bij de brand kwam veel rook vrij. De oorzaak is niet bekend. Er raakte niemand gewond.

Brand in schuur in Deventer (Foto: De Vries Media)