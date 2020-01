Autobrand in Deventer: politie gaat uit van brandstichting

Van het wagentje is weinig meer over (Foto: News United / Rens Hulman)

In Deventer is gisteravond een 45-kilometer wagentje in brand gevlogen. De politie gaat uit van brandstichting en heeft de omgeving afgezet met linten.

De brand was iets na half twaalf aan het Peterspad, in de Zwolse Wijk. Vanwege het relatief vroege tijdstip van de brand trok het veel bekijks uit de buurt. Omstanders konden twee auto's die aan de rechterkant geparkeerd stonden op tijd weghalen.

Het 45-kilometer autootje was bij aankomst van de brandweer al niet meer te redden en de vlammen dreigden ook over te slaan naar een naastgelegen auto. De brandweer kon voorkomen dat deze ook volledig in brand vloog.

Tijdens oud en nieuw vlogen er ook twee auto's in brand in Deventer. Het laatst bekende incident daarvoor was op 4 december. In de twee maanden daarvoor was het in totaal dertien keer raak in de stad: