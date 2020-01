Man uit Losser opgepakt voor zware mishandeling van vrouw

Een dertigjarige man uit Losser is op Nieuwjaarsdag opgepakt voor de zware mishandeling van een vrouw. Vermoedelijk ligt de oorzaak in de relationele sfeer.

De politie kreeg gistermiddag rond drie uur een melding van mishandeling in een woning in de Rozenstraat in Losser. Daar troffen de agenten een mishandelde vrouw aan.

De man is even later aangehouden. Het is niet bekend hoe het met de vrouw is.