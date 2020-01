Jongeren vernielen tribune Sparta Enschede met vuurwerk: club deelt camerabeelden

De tribune van voetbalvereniging Sparta Enschede is op oudjaarsdag vernield door jongeren die er vuurwerk afstaken. Bewakingscamera's hebben het voorval vastgelegd en de vereniging heeft de beelden openbaar gemaakt via social media. De schade wordt geschat op zo'n duizend euro.

Bestuurslid Peter Friskus constateerde de schade toen hij donderdagochtend rond acht uur arriveerde op sportpark Schreurserve. Direct pakte hij de camerabeelden erbij en al snel zag hij hoe de vernielingen tot stand kwamen. Te zien is hoe zeker vier jongens met vuurwerk in de weer zijn geweest op de tribune.

Het is niet de eerste keer dat Sparta Enschede getroffen wordt door dergelijke vernielingen. "Rond oud en nieuw lijkt het wel een ritueel te zijn", baalt Friskus. De vereniging, die enkele jaren geleden liefst zestien camera's plaatste op het sportpark, heeft dit keer besloten om geen aangifte te doen. "Mijn ervaring is dat de politie daar helemaal niets mee doet."

Brandstichting

Friskus doelt op incidenten die zich afgelopen jaren afspeelden op het sportpark. "Vorig jaar was hier brand gesticht en daarbij waren de daders duidelijk in beeld. Een van hen was zelfs zijn portemonnee vergeten, waardoor we precies wisten wie het waren. En toch is er niets met de aangifte gedaan."

Dit keer besloot Friskus het anders te doen; hij deelde de beelden op de Twitter- en Facebookpagina van Sparta Enschede. "Ik weet dat dit eigenlijk niet mag, de politie heeft het me de vorige keer ook afgeraden. Maar het moet maar een keer zo. Hopelijk melden de daders zich. Dan kunnen we het afhandelen en halen we de beelden ook weer offline."