Woongemeenschap De Wonne Enschede professionaliseert: "De tijd van vrijheid, blijheid is voorbij"

Wie tijdelijk onderdak nodig heeft en om wat voor reden dan ook niet terecht kan in een sociale huurwoning, kan onderdak vinden in leefgemeenschap De Wonne in Enschede. Maar voor alle bewoners geldt: het is geen vrijheid, blijheid. "Mensen huren geen kamer bij ons, ze wonen hier. En dat betekent dat ze ook meehelpen met koken en de klanten aan de deur voorzien van koffie."

Aan het woord is Dick Smeijers. Smeijers was 33 jaar verbonden aan De Wonne, waarvan 25 jaar als voorzitter. Met zijn vrouw Ida woonde hij 23 jaar intern in het voormalige klooster in de binnenstad van Enschede. De laatste tien jaar woonden ze elders. Ze bleven wel deel uitmaken van de kerngroep van de woongemeenschap.

Vooral de laatste tien jaar maakte De Wonne een grote ontwikkeling door. Een deel van het oude klooster aan de Noorderhagen moest in 2009 plaatsmaken voor het Wilminktheater. Aan de andere kant van De Wonne werd een nieuwe vleugel gebouwd met ruime kamers met eigen douche en WC. Een heel verschil met de gehorige kloostercellen in het oude gedeelte.

"Te mooie appartementen"

Smeijers: "Het is de bedoeling dat mensen een half jaar of driekwart jaar hier blijven. In die tijd moeten ze hun leven weer op de rit zien te krijgen. Werk zoeken en achter huisvesting aan. Maar de appartementen zijn zo mooi, de prikkel om ergens anders te gaan wonen was er niet voldoende."

Zo kon het gebeuren dat mensen weigerden op te stappen. In een enkel geval moest de rechter er zelfs aan te pas komen om een bewoner te laten vertrekken. Smeijers: "We hebben leergeld betaald. We zijn nu veel selectiever aan de poort geworden wie we binnenlaten en mensen moeten een contract tekenen. Wie zich daar niet aan houdt, kan vertrekken."

Franciscaanse spiritualiteit

Vorig jaar vierde de woongemeenschap het veertigjarig bestaan. De christelijke woongemeenschap is gebaseerd op de principes van de Franciscaanse beweging: gastvrijheid, hergebruik en bezinning. Per één januari is Smeijers' functie als voorzitter overgenomen door Carla Berbée, sinds oktober een van de drie vaste kerngroepleden van De Wonne.

De Wonne hoopt dat het aantal kerngroepleden nog groeit. Berbée: "Het leven in een woongemeenschap is heel intensief. Never a dull moment." Zelf kende ze De Wonne al twintig jaar voordat ze als kerngroeplid intrad. Juist de Franciscaanse spiritualiteit waarop De Wonne is gebaseerd, trekt haar aan.

Strenge regels

Ook De Wonne wordt geconfronteerd met strenge regels van de overheid. De voordeurregel leidt ertoe dat de uitkeringen van de bewoners lager zijn en dat er dus minder geld binnenkomt.

Voor het eerst sinds lange tijd heeft de woongemeenschap de eigen bijdrage van de bewoners daarom moeten verhogen. Berbée: "Maar we leren de mensen hier ook hoe ze met geld om moeten gaan. We voeden ze op tot zelfstandigheid."

Geen geschikte plek voor gezinnen

In de 'nieuwe' De Wonne is eigenlijk geen plek meer voor gezinnen. Berbée: "In de nieuwbouw zijn er één of twee appartementen die geschikt zijn, maar er is veel vraag naar. Vooral voor eenoudergezinnen met kinderen is de nood hoog. We moeten dus steeds een afweging maken of het wel of niet kan."

Zondag vijf januari in Hoogtij een gesprek met Carla Berbée en Dick Smeijers.