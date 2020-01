Oud en nieuw druk voor de brandweer? Niet in Enter, Diepenheim en Losser

In de regio IJsselland is het moeilijk om te achterhalen welke eenheden er zijn uitgerukt. Zij heeft namelijk de cijfers per gemeente en niet per kazerne.

Een woordvoerder laat weten: "We kunnen concluderen dat tijdens de jaarwisseling in elk van onze elf gemeenten in ieder geval één inzet door de brandweer is geweest. Voor bijvoorbeeld brand, dienstverlening of ongevallen."

Enter

Uit cijfers van de regio Twente blijkt dat drie brandweerkazernes in Overijssel niet hoefden uit te rukken. In Enter waren ze daar niet rouwig om. "De adrenaline van een brandweerman heb ik natuurlijk, maar het is ook wel eens lekker om tijdens de jaarwisseling gewoon met de familie te kunnen zijn. Daarnaast worden wij niet zo blij van al die containerbrandjes", zegt kazernecoördinator Dinant Knol.

Toch stonden er zes brandweermannen paraat in de kazerne op oudejaarsavond. "Vanaf elf uur zaten ze er. Je verwacht sowieso een melding, bijvoorbeeld door het afsteken van vuurwerk of de mist." Maar er kwam er dus geen één. "Ze vermaakten zich prima hoor", aldus Knol.

Geweld tegen hulpverleners

Van het toenemende geweld tegen hulpverleners, merken ze in Twente nog weinig. "Het speelt natuurlijk ook in Twente, maar niet dusdanig dat we er ook hinder van ondervinden. De wereld verandert en ook hier gaat het veranderen. Of dat volgend jaar is of het jaar daarop, dat is heel moeilijk in te schatten."

Ook als het geweld hier gaat toenemen, hoeft niemand zich zorgen te maken vindt Knol. "Als het nodig is, zijn we er gewoon. Wie'j bint d'r altied."

Rustige jaarwisseling voor de brandweer in Enter (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)