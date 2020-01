Klachten over ziekenvervoer Zilveren Kruis voor Isala-patiënten: "Het zijn opstartproblemen"

Verzekerden van Zilveren Kruis moesten vandaag lang of vergeefs op hun taxi wachten die ze na een bezoek aan ziekenhuis Isala in Zwolle naar huis zouden brengen. De reden: een verandering in het ziekenvervoer bij de zorgverzekeraar. "Wij vinden dit ontzettend vervelend, maar het zijn opstartproblemen", laat woordvoerder Jeppe Delver van het Zilveren Kruis weten.

Vanaf 1 januari dit jaar heeft de zorgverzekeraar een overeenkomst gesloten met Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) voor het ziekenvervoer door heel Nederland. Bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden kunnen hier aanspraak op maken.

Nieuw contract

Op sociale media klaagden vandaag enkele patiënten van ziekenhuis Isala in Zwolle dat ze lang op hun taxi naar huis moesten wachten. "Het contract met ZCN is net opgestart, daardoor kan het voorkomen dat mensen wat langer moeten wachten op een taxi", vertelt Delver.

Hij vervolgt: "Dit kan komen door administratieve problemen, het gaat immers om veel verzekerden. Het kan ook zijn dat verzekerden niet weten dat er een nieuwe aanbieder is."

Telefoonlijn

Patiënten die met de ziekenvervoerder belden, kregen vaak geen gehoor. "Dit komt doordat het druk is op de telefoonlijn, we merken een toestroom in het aantal vragen."

Hoeveel patiënten vandaag last hadden van het haperende ziekenvervoer is niet bekend. "We hebben niet de indruk dat het een landelijk probleem is. We hebben er alle vertrouwen in dat het snel voor iedereen goed geregeld is."

Voor wie vragen heeft, kan contact opnemen met de Vervoerslijn van Zilveren Kruis.