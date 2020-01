Buurt in Zwolle niet verrast dat Henk W. is doodgeschoten: 'Het was geen lieverdje'

De buren zijn niet verrast dat Henk W. is doodgeschoten. De man was bekend in de buurt vanwege zijn slechte reputatie. "Het zat eraan te komen dat zoiets zou gebeuren", laat buurtbewoner Wietze weten. "Hij stond niet bekend als een lieverdje. Dat soort mensen trekt dat soort mensen aan."

Henk W. heeft vastgezeten op verdenking van het leiding geven aan een wapen- en drugsbende, maar de rechtbank bepaalde in mei dat de man zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.

We willen zo snel mogelijk weg uit dit huis Paula

'Vaker dingen gebeurd'

Bewoners van de straat mochten gisteren terugkeren naar hun woning. Paula is de buurvrouw van Henk. Haar vriend hoorde rond acht uur op oudejaarsavond knallen en de kreet 'buurman help'. "Maar toen hij buitenkwam, zag hij niets", zegt Paula. "Gisteren is hij al op het bureau geweest om een verklaring af te leggen."

Nu Paula de kogelgaten een paar huizen verderop in de regenpijp heeft gezien, wil ze er liever niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. "We wisten wel wie er naast ons woonde. Er zijn wel vaker dingen gebeurd. Maar nu willen we wel zo snel mogelijk weg uit dit huis."

Henk dreigde de hond dood te schieten Wietze

Oppervlakkig

Ook Wietze wist wie Henk was en hield de band daarom oppervlakkig. "Je kon hem wel groeten of over koetjes en kalfjes praten, maar je moest nergens over in discussie gaan. Hij werd snel agressief."

Hij vertelt een verhaal van een voormalige buurtbewoonster. "Zij had een grote hond en bij een ruzie stond hij eens met een wapen voor haar deur. Hij dreigde de hond dood te schieten."

Sientje en Snuitje

En dat terwijl Henk juist dol op zijn hondjes Sientje en Snuitje was. Familie en vrienden hebben een klein gedenkteken voor het huis gemaakt. Op het bankje voor de woning van Henk branden vier kaarsen. Er ligt ook een foto van zijn geliefde hondjes. "Zo heeft hij dat gewild", zegt de zoon van het slachtoffer.

Fotograaf: RTV Oost / Rob van der Wardt Een foto van de hondjes Sientje en Snuitje

De zoon is zichtbaar ontdaan door het voorval. "De politie is druk bezig nu. Ik heb mijn vader nog niet eens gezien. Bovendien kan ik zijn huis nog niet in." De recherche doet ook vandaag nog steeds sporenonderzoek in de woning aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Ook de camera die bij de voordeur hangt wordt uitvoerig onderzocht.

'Vorm van opluchting'

Wietze verwacht dat het nu een stukje rustiger in de buurt zal worden. "Ik had liever gehad dat hij op een normale manier wegging. Maar dat hij hier nu weg is, is wel een opluchting. Deze manier is voor niemand een feest. Zeker niet voor de nabestaanden. Voor de familie is het natuurlijk vreselijk, maar voor de buurt is het een vorm van opluchting."