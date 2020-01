Almeloopers erg blij met hoeveelheid opgehaald frituurvet

Rond het middaguur was er al tweeduizend liter binnen (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het vet wordt met liters tegelijk in grote emmers gegoten. Als de prijs per liter wat aantrekkelijker is dan nu, wordt het verkocht en gaat de opbrengst naar het goede doel.

De Almeloopers zijn vanmorgen in groepjes gaan rijden om emmers vol frituurvet op te halen. Maandag werden driehonderd lege emmers verspreid. Ruim voordat de laatste emmer terug was, heerste er al volop blijdschap.

'Drieduizend liter'

"Ik denk dat we wel twee keer zo veel ophalen dan vooraf gedacht. Ik ging uit van hooguit vijftienhonderd liter en ik denk dat we de drieduizend wel halen. We zitten nu al op tweeduizend en dan moet de Schelfhorst nog binnenkomen", zegt Philip Dhert van de Almeloopers.

In een bedrijfspand in Almelo worden de emmers verzameld en waar nodig bijgevuld tot ze helemaal vol zijn. De komende weken blijven ze daar staan totdat de marktprijs per liter wat hoger is. "Dat kan wel tien tot vijftien cent per liter schelen."

Maandelijkse traditie

Vandaag ging het om een pilot, maar Dhert denkt er een maandelijkse traditie van te maken. "We moeten straks eerst even de dag van vandaag evalueren, maar ik denk wel dat het die kant op gaat."