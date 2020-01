Burgemeester Rijssen-Holten: "Regio Twente is niet de toekomst"

Hofland riep het provinciebestuur op een "meer integraler beleid" te voeren. "In Overijssel wordt alles teruggebracht naar verschillende porties voor Twente, de Stedendriehoek en West-Overijssel. Ik denk dat je met een gezamenlijk beleid meer indruk maakt in Den Haag. Ik ben blij dat we met het Rijk een regiodeal hebben afgesloten, maar eigenlijk is de regio Twente niet de toekomst. Twente is daarvoor te klein."

Meer werk

Als voorbeelden van zaken die beter overkoepelend kunnen worden geregeld, noemt Hofland het arbeidsmarkt- en innovatiebeleid. "Meer integraal beleid leidt tot minder bureaucratie en slagvaardiger opereren. En dus ook tot betere resultaten, zoals meer werkgelegenheid."

'Out of box'

Voor wat betreft de bouw van nieuwe woningen en industrieterreinen zei Hofland dat gemeenten en provincie meer 'out of box' kunnen denken. "Want er is geen box, zeker nu de Randstad de bouwopgaven niet aan lijkt te kunnen. Staan we daar in Overijssel klaar voor?"

Vrijheid

Hofland kondigde ook aan dat in zijn gemeente dit jaar extra activiteiten worden georganiseerd om stil te staan bij de betekenis van democratie en vrijheid. Het is een reactie op het afgelopen jaar, waarin de intolerantie en verdeeldheid in de samenleving leken toe te nemen. "We gaan bijvoorbeeld een extra sessie hierover met jongeren organiseren."