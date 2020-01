Burgemeester Snijders: "Drugscriminaliteit in Zwolle onderschat probleem"

Burgemeester Peter Snijders vindt dat drugsproblemen in Zwolle worden onderschat. Bij de aanpak van de problematiek moet volgens hem ook nadrukkelijk gekeken worden naar de rol van drugsgebruikers. Hij zei dit in zijn nieuwjaarstoespraak.

Snijders: "We hebben een fijne stad met een prettige sfeer, maar ook hier spelen ondermijning en drugscriminaliteit een rol. We onderschatten de drugsgerelateerde vraagstukken. Laten we ook eens naar de gebruikers kijken die het vraagstuk van de criminaliteit mede in stand houden. Je ziet ze in alle lagen van de samenleving. Daar moeten we een sterke discussie over voeren wat mij betreft."

Oudejaarsavond

In september begon Snijders als burgemeester in Zwolle. Hij kende roerige eerste maanden, met een reeks schietincidenten in zijn stad. Zo werd op oudejaarsavond in de Buitengasthuisstraat de 52-jarige Henk W. doodgeschoten. Hij was een bekende van justitie en zat eerder vast als vermeende leider van een wapen- en drugsbende.

Snijders: "De inwerkperiode was hectisch, want in het weekend na mijn aantreden werden we opgeschrikt door een schietpartij in Stadshagen. Dat was heel heftig. Zo’n schietpartij maakt indruk op iedereen. Zeker ook omdat hier onschuldige mensen bij betrokken waren."

Veilig voelen

"Helaas volgden er daarna nog meer schietpartijen, met als triest dieptepunt het dodelijke schietincident op oudejaarsavond", vervolgt Snijders. "Dat er in Zwolle mensen met een vuurwapen rondlopen en hiermee hun ruzies uitvechten, vind ik schokkend. Dat past niet in deze stad. Ik wil dat iedereen zich hier veilig kan voelen".