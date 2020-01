Ex-gedetineerde vrouw verblijft nog steeds in B&B in Hardenberg

Petra verblijft nog steeds in B&B in Hardenberg (Foto: RTV Oost)

De ex-gedetineerde vrouw met een psychiatrisch verleden die op kerstavond bij een Bed and Breakfast (B&B) in Hardenberg werd 'gedumpt', verblijft daar nog steeds. De vrouw wordt opgevangen door het echtpaar Vos. "Wij geven wat we kunnen, maar we komen zelf bij de voedselbank. We denken erover om een crowdfundingactie voor haar te beginnen", zegt B&B-eigenaar Francis Vos.

De vrouw stond op kerstavond voor de deur nadat ze was ontslagen uit de vrouwengevangenis in Zwolle. Volgens Vos was het de gevangenis niet gelukt om een juiste woonruimte te vinden voor de vrouw en werd besloten haar daarom af te zetten bij zijn B&B, zodat ze tijdens kerst en de jaarwisseling een dak boven haar hoofd zou hebben.

Griep

Petra, zoals de vrouw heet, is dus nog steeds in de B&B. "Ze is ziek", zegt Vos. "Ze ligt met griep op bed." Vos zegt dat hij de afgelopen dagen met verschillende instanties heeft gebeld, maar dat dat niets heeft opgeleverd. "De overheid voelt zich niet meer verantwoordelijk voor haar burgers", concludeert hij somber.

"Alleen een ambtenaar van de gemeente Hardenberg heeft ons goed geholpen door wat dingen uit te zoeken. Zo weten we nu dat Petra's laatste woonplaats Deventer is geweest en dat ze recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)."

Weten is één ding, ermee geholpen zijn ze niet. "De woningbouwvereniging vindt haar situatie niet urgent, ze moet gewoon achteraan aansluiten bij het zoeken naar een woonruimte. De Wlz is een tandeloze tijger". aldus Vos.

Crowdfundingactie?

Petra houdt nu al anderhalve week een kamer bezet in de B&B van het gezin Vos. Voor onderdak, eten en drinken is de vrouw afhankelijk van het echtpaar Vos.

Makkelijk is dat niet, beaamt Francis Vos. "We geven wat we kunnen, maar we maken zelf gebruik van de voedselbank. We zitten er aan te denken om een crowdfundingactie voor haar te beginnen."

RTV Oost kan mensen die spullen of geld willen doneren in contact brengen met Francis Vos. Mail daarvoor naar g.oost@rtvoost.nl.