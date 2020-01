Bijna 260 duizend mensen bezochten Museum de Fundatie in Zwolle afgelopen jaar

Vorig jaar iets minder bezoekers bij Museum de Fundatie in Zwolle dan in 2018 (Foto: RTV Oost (Overijssel in Vogelvlucht))

Vorig jaar bezochten 258 duizend mensen Museum de Fundatie in Zwolle. Dat is iets minder dan het jaar ervoor, toen was het bezoekersaantal 265 duizend. "Dit komt omdat we in 2018 een unieke voorstelling hadden. Daar kwamen 105 duizend mensen op af."

Ralph Keuning van De Fundatie doelt daarmee op de voorstelling Giacometti-Chadwick, Facing Fear. Bij die voorstelling werd werk van de twee kunstenaars Alberto Giacometti en Lynn Chadwick voor het eerst samengebracht. Er waren meer dan 150 werken te zien.

Afgelopen jaar was er niet zo'n 'blockbuster' in het museum te zien. De Fundatie verwachtte dan ook veel minder bezoekers dit jaar. "We dachten aan ongeveer 230 duizend bezoekers. Maar met dit aantal ben ik heel erg blij", vertelt Keuning.

Jongeren

Veel jongeren bezochten afgelopen jaar het museum, omdat er veel voorstellingen voor het jonge publiek waren te zien. Zo was nieuwe muziek van de Zwolse rapper Sticks vier maanden exclusief te beluisteren in het museum.

Ook is Keuning blij met het bezoekersaantal, omdat het museum al jaren meer dan 200 duizend mensen mag verwelkomen. "Sinds 2013, toen het museum was verbouwd, hebben we nooit minder dan 200 duizend bezoekers gehad. Dat is hartstikke goed."

Kasteel het Nijenhuis

In totaal bezochten 211 duizend mensen het museum in Zwolle en 47 duizend mensen Kasteel het Nijenhuis, dat onderdeel is van Museum de Fundatie.