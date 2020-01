Kabouterhuisjes Hengelo blijven bestaan, maar wat zijn het eigenlijk?

Voorzitter Hans de Gruil heeft zich daar hard voor gemaakt. "Het is belangrijk dat ze behouden blijven, omdat ze uit een belangrijke periode komen, de wederopbouw in Hengelo na de bombardementen."

Uitzonderlijk

Hengelo groeide hard in die tijd en daarom moest er veel gebouwd worden. "Dit is een type woning die uitzonderlijk is. Het is niet veel gebouwd en dat is de reden dat wij de woningen willen behouden."

tekst gaat verder onder de foto

De woonkamer in het kabouterhuisje zoals dat in de jaren zestig was (Foto: RTV Oost)

De huisjes zijn gemakkelijk te herkennen. Klein, een schoorsteen in het midden en de deur aan de zijkant. Daarnaast is het gemaakt van bijzondere bakstenen. Het waren namelijk de stenen die het dichtst bij het vuur lagen en daardoor iets vervormd zijn. "In die tijd waren dat de goedkoopste bakstenen, nu zijn ze juist typerend voor het huisje."

Klein maar fijn

Het huis had enkel een begane grond als leefruimte. Een smalle keuken, een woonkamer die met een tussenwand afgescheiden was van de slaapkamer en een badkamertje met toilet. "Hier werd geleefd door twee personen of iemand alleen. Meer was ook bijna niet te doen, want het is erg klein", vervolgt De Gruil. "De keuken bijvoorbeeld, die had geen koelkast maar enkel een klein aanrecht met gasfornuis."

tekst gaat verder onder de foto

De keuken in het kabouterhuisje zoals dat in de jaren zestig was (Foto: RTV Oost)

De huisjes worden straks gerenoveerd, maar de historische aspecten blijven zichtbaar. "Het wordt een huis waar duurzaam en fijn in geleefd kan worden. We verwachten dat hier mensen kunnen gaan wonen die hier heel erg kunnen genieten van het huis."

De kabouterhuisjes worden binnenkort verbouwd en daarna verhuurd als sociale huurwoningen.