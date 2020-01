'Jong gezin uit Enschede wint 15 miljoen met Staatsloterij'

Het Enschedese koppel, een 22-jarige vrouw en 34-jarige man, had financiële problemen. Ze moesten onlangs nog een tv verkopen om schulden af te betalen.

De winnares kon het ook niet geloven toen haar vader rond middernacht belde. Hij had hun lot bewaard en ontdekte als eerste dat zijn dochter multimiljonair was geworden.

'Een hele reeks nullen'

"Op de website van de Staatsloterij voerden we na het telefoontje van mijn vader de getallen in", zegt de 22-jarige winnares tegen de krant. "Eerst kwam er een hele reeks nullen in beeld, daarna verscheen er opeens het getal 15 voor. Je schrikt je echt helemaal kapot."

De geluksvogels, die samen met twee jonge kinderen in de wijk Hogeland wonen, kochten het winnende lot op oudjaarsdag bij een sigarenwinkel aan de Haaksbergerstraat. "Ik wilde even een lot halen, maar mijn vriend had geen zin om om te lopen", zegt de winnares tegen de krant. "'Niks ervan', zei ik, 'we gaan dat lot nu kopen'. Dat hebben we gedaan en dat is maar goed ook."

Opgegroeid in Pathmos

Wat ze met het geld gaan doen, zegt de winnares niet. "Mijn eerlijke antwoord: ik ben opgegroeid op Pathmos. Ik heb nooit groot durven dromen", zegt de Enschedese.



"Een leven als miljonair, dat komt gewoon niet in je op. Dit was niet voor ons weggelegd, maar toch gebeurt het. Het is onvoorstelbaar."