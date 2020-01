Toneelvereniging Ootmarsum wijzigt programma wegens overlijden acteur

Hij speelde de rol van opa in de toneelvoorstelling. Als eerbetoon aan Gerard Borggreve heeft de toneelvereniging besloten wel een deel van de voorstellingen te gaan spelen. De rol van Borggreve wordt overgenomen door Michiel Geurtse.

"Wij weten zeker dat Gerard had gewild dat we optreden deze maand. Hoewel het gemis groot is, staat de cast van de toneelvereniging Ootmarsum het derde weekend van januari op de planken, om als eerbetoon aan hem, een mooie voorstelling van 'Ik voel nattigheid' neer te zetten", zegt voorzitter Tanja ter Huurne-Guyken van toneelvereniging Ootmarsum.

Het is niet haalbaar vanuit emotionele en praktische overwegingen om het eerste weekend op te treden. Dus is besloten het eerste toneelweekend te laten vervallen. Het gaat hierbij om de optredens van vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari. De optredens van 17, 18 en 19 januari gaan wel door zoals gepland. Er komen geen aanvullende voorstellingen bij.

Kaartjes omwisselen

De wijziging van het programma geeft wat logistieke problemen, die de toneelvereniging denkt op te kunnen lossen. De kaartverkoop is tot dinsdag 7 januari stilgelegd. Mensen, die al kaartjes hebben gekocht voor vrijdag 10 januari en zaterdag 11 januari, hebben de gelegenheid om de kaartjes om te wisselen voor een andere datum. Dat kan zaterdag 4 januari de hele dag bij de Welkoop in Ootmarsum, daar is de hele dag iemand van de toneelvereniging Ootmarsum aanwezig om dit te regelen.

Mocht het voor mensen die al een kaartje hebben niet mogelijk zijn om in het tweede weekend een voorstelling te bezoeken, dan is het mogelijk het aankoopbedrag terug te ontvangen.

Gerard Borggreve

Met het verlies van Gerard Borggreve verliest de toneelvereniging een markante toneelspeler. Vanaf 1978 was Gerard lid van de toneelvereniging. Hij heeft 170 voorstellingen gespeeld in diverse rollen; van tuinman, huisknecht tot cipier en opa. In de rol van Douwe Stokvis, die hij twee jaar geleden vertolkte, stond hij vrijwel continue op het podium. Van 2002 tot 2009 stond hij niet op de planken in verband met zijn werk als gemeenteraadslid, maar hij bleef altijd betrokken bij de vereniging. De voorstellingen in het 40e jubileum jaar heeft hij zelf geregisseerd.