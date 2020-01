Kinderen uit gemeente Zwartewaterland beelden verhalen uit WOII uit op foto's

In het kader van 75 jaar bevrijding, hebben basisschoolleerlingen in de gemeente Zwartewaterland meegewerkt aan een fototentoonstelling om verhalen uit de Tweede Wereldoorlog op een bijzondere manier in beeld te brengen. Ze hebben dat samen met vijftien amateurfotografen van fotoclub Positief gedaan.

De kinderen staan zelf op de foto's en beelden uit hoe zij de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zien. Ze doen dat op een eigentijdse manier, dus ook in de kleding van nu. Het gaat om verhalen die zich in de oorlog in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis hebben afgespeeld.

Eigentijdse oorlogfoto's

Op de foto's komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het verstoppen van onderduikers, dwangarbeid, de deportatie van Joden, het inleveren van radio’s, de melkstaking aan de Kamperzeedijk en de bevrijding door de Canadezen.

"We hebben in totaal negentien verhalen van inwoners uit de gemeente gekozen om uit te beelden", zegt initiatiefneemster Ria Groot Oonk. "Van de verhalen hebben we geen historisch beeld. Door de kinderen op deze manier bij de expositie te betrekken, zorgen we er niet alleen voor dat de verhalen zichtbaar worden, maar ook dat de kinderen betrokken worden bij de oorloggeschiedenis van hun eigen gemeente."

Volgens amateurfotograaf Hilbert Kroes, die een aantal foto's heeft gemaakt, is het een goede manier om kinderen te laten ervaren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Expositie te zien op alle basisscholen in Zwartewaterland

Leerling Lieke is trots op het eindresultaat. De negenjarige staat samen met een paar klasgenootjes op een foto die gemaakt is in het Tapijtmuseum. De prent laat zien hoe mensen in de oorlog in Genemuiden biezenlaarzen voor Duitse soldaten maakten. Die laarzen werden destijds over de gewone laarzen getrokken om warme voeten te houden.

"Het zijn niet allemaal leuke verhalen", zegt Lieke. "Sommige verhalen uit de oorlog zijn best wel eng. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze aan ons verteld worden."

De expositie is uiteindelijk te zien op alle basisscholen in Zwartewaterland. De verhalen die bij de foto's horen zijn gebundeld in het boek 'Oorlogsverhalen in beelden van nu', dat voor vijftien euro bij lokale winkels te koop is.