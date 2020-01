Vrouw die kerstavond werd 'gedumpt' bij B&B Hardenberg wilde daar zelf naartoe

Petra Kopmeiners, de vrouw die op kerstavond werd vrijgelaten uit de gevangenis in Zwolle en na haar vrijlating volgens eigen zeggen werd gedumpt bij een B&B in Hardenberg, is daar op haar eigen verzoek naartoe gebracht. Dat zegt Joost Walraven, directeur Zorg en Behandeling bij de penitiaire inrichting (PI) Zwolle.

Kopmeiners, die zelf heeft verklaard psychiatrisch patiënt te zijn, zat om die reden haar straf uit in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de Zwolse gevangenis. Na haar vrijlating ontstond het beeld dat medewerkers van de gevangenis haar zomaar naar Hardenberg hadden gereden en haar in de kou lieten staan bij de B&B van Francis Vos en zijn vrouw.

"Ik kan niet reageren op wat zij daarover zelf heeft gezegd in de pers. Dat kan nu eenmaal niet", zegt directeur Walraven, die erbij vertelt dat dat te maken heeft met de privacy. Hij kan wel vertellen dat niemand zo maar eventjes buiten bij het hek wordt gezet. "Vanaf het moment dat iemand bij ons binnenkomt gaan we bezig met de vraag hoe het moet als die persoon weer vrij komt. Wij zijn vaak al maanden bezig om dat te regelen." Casemanagers maken bijvoorbeeld samen met de gedetineerde een Detentie- en Re-integratieplan.

"Huisvesting altijd nummer 1"

De directeur vertelt dat huisvesting voor iemand die uit de PPC komt altijd prioriteit nummer één is. "Wij regelen altijd huisvesting voor zo’n persoon. Dat kan in een kliniek zijn, een beschermde woonplek of een andere woonvorm. We zorgen voor een warme overdracht. Dat lukt eigenlijk altijd. Het gaat soms mis bij mensen die voor detentie veel overlast veroorzaakt hebben."

"Onze zorgplicht stopt als iemands straf er op zit", benadrukt de directeur. "We kunnen iemand dan niet langer vasthouden. Dat zou vrijheidsberoving zijn. Gedetineerden die vrij komen brengen we af en toe naar het station. Dan is bekend waar iemand naartoe gaat. Een treinkaartje en wat geld regelen we dan ook nog."

"Soms brengen we iemand weg"

Heel soms gaat het anders, zoals in het geval van Petra Kopmeiners op kerstavond. "Dan brengen we iemand even weg. Dan vinden we dat we die persoon niet op een station kunnen achterlaten en al helemaal niet op zo’n avond. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Om die reden hebben we twee collega’s vrijgemaakt die haar ergens in de provincie naartoe wilden brengen. Zij mocht zelf zeggen waar naartoe. Ik begin er aan te twijfelen of we dit vaker moeten doen."

De goedbedoelde actie van de gevangenis pakte namelijk verkeerd uit. Kopmeiners vertelde eigenaar Vos dat ze van het gevangenispersoneel met een leugentje een kamer moest huren bij de B&B. Eigenaar Vos voelde zich overvallen door de ongenode gast en stapte met het verhaal naar de media.

PPC

Directeur Walraven: "Wat hij aan de orde stelt, is hoe wij als maatschappij omgaan met dit soort schrijnende gevallen. Voor ons geldt dat onze zorgplicht stopt als iemand buiten staat. Dat klinkt makkelijk, maar zo is het wel. Dan lijkt het misschien alsof we iemand hebben gedumpt, maar dat is absoluut niet zo. We doen er altijd alles aan om iemand goed te plaatsen. Niet alleen de casemanagers zijn daar mee bezig. De hele behandeling bij de PPC staat in het teken van de vraag: 'Wat heb jij nodig om straks de stap naar buiten te maken'."

Dat het soms toch misgaat met iemand die weer op vrije voeten is, heeft volgens de directeur twee redenen: "Óf een gedetineerde heeft al zijn schepen achter zich verbrand voor hij gevangen werd gezet óf iemand weigert op het allerlaatste moment de aangeboden woonruimte."

Welke reden voor Kopmeiners geldt kan hij niet zeggen. Dat zij zelf mocht bepalen waar ze naartoe wilde worden gebracht, betekent in elk geval dat de gevangenis oordeelde dat ze geen gevaar voor zichzelf of voor haar omgeving was.

Melden bij gemeente

De directeur weet dat B&B-eigenaar Vos niet geholpen is met zijn woorden. “Wat meneer Vos doet is nobel en barmhartig. Maar hij zou eigenlijk tegen mevrouw moeten zeggen dat ze zich moet melden bij de gemeente waar ze het laatst heeft gewoond. Net zoals iedere andere gedetineerde, heeft mevrouw het recht om terug te kunnen keren naar de gemeente waar ze het laatst heeft gewoond."