Onthoofde molen in Giethoorn moet weer gaan draaien

Gemeente eigenaar

Sinds kort is de gemeente Steenwijkerland eigenaar van de molen. De loswal die vlakbij de molen ligt veroorzaakte overlast voor de bewoners van de molen. Om de loswal toch te kunnen gebruiken en het gebied daar te kunnen herinrichten kocht de gemeente de molen op.

Voor de initiatiefnemers hét moment om de plannen op tafel te leggen: "Als je niet nu die kans grijpt komt het er niet van", zegt Jan Maat. "Als we nu als inwoners, gemeente en ook provincie de handen ineen slaan, dan moeten we het toch voor elkaar krijgen".

"Unieke grot"

In Giethoorn kwam het graan natuurlijk niet met paard en wagen naar de molen, maar met punters. De molen had daarom onderin een invaart ofwel grot voor bootjes. Vanaf de gracht of vanaf het meer kon je zo de molen invaren. In heel Nederland is maar één andere molen bekend met zo'n grot.

Als de molen weer gaat draaien hoort daar ook de grot bij, vindt initiatiefnemer Jan Steenbeek: "De molen moet weer molen worden, dat is heel belangrijk. En die grot maakt hem juist uniek voor Giethoorn. Om de doorvaart weer open te maken moeten we wel de weg openbreken, dat is nog wel een uitdaging. Maar daar zijn we al over aan het nadenken."

Molenstenen

Sinds de initiatiefnemers de eerste plannen op Facebook zetten stromen de reacties uit het dorp binnen, vertelt Jan Maat: "Ik krijg allemaal oude foto's binnen. En dan hoor je, daar liggen twee molenstenen, iemand anders weet er wel vier te liggen, en weer een ander heeft er in de stal nog eentje."

"Of ze van deze molen zijn weten we natuurlijk niet, en de kans dat ze nog goed zijn is klein, maar het geeft wel aan hoe het leeft in het dorp. Het is mooi te zien hoe iedereen meedenkt. Als de wil er is, dan komt het wel."

Monnikenmolen

Het lijkt een schier onmogelijke klus, een molen die zo is verminkt weer in volle glorie herstellen. Maar Jan Maat heeft er wel vertrouwen in. In de jaren tachtig was hij wethouder in de gemeente Brederwiede. Toen werd de Monnikenmolen in Sint Jansklooster aangekocht en in oude luister hersteld.

De monnikenmolen in Sint Jansklooster (Foto: archief gemeente Steenwijkerland)