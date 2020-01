Voor brandweercommandant Wevers is de maat vol: "Stop met vuurwerk"

De landelijke politiek is verdeeld, maar voor mensen in het veld is de maat vol. Als we iets aan de vele vuurwerkslachtoffers en de torenhoge schades rondom de jaarwisseling willen doen, dan moeten we helemaal stoppen met vuurwerk. Dat vindt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente en voorzitter van Brandweer Nederland, nadat de afgelopen jaarwisseling onrustig verliep.

Want dat het onrustig was rondom oud en nieuw, blijkt wel uit de cijfers. De schade in Nederland wordt voorlopig geschat op 15 miljoen euro, 500 vuurwerkslachtoffers belandden op de spoedeisende hulp en indirect vielen er zelfs twee dodelijke slachtoffers als gevolg van vuurwerk.

"We stoppen heel veel energie in campagnes en voorlichting", baalt Wevers. "Maar het rendement daarvan zien we dus niet terug rondom de jaarwisseling. Nog meer energie erin stoppen gaat ook niet werken. Als we iets aan dit probleem willen doen, dan is er wat anders nodig."

En daarmee doelt Wevers op een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. "Als je al het gevaar wilt weghalen, dan moet je er helemaal mee stoppen. Maar ik ben ook realistisch. Een mooi begin zou zijn om eerst eens te stoppen met het vuurwerk dat heel veel schade veroorzaakt, het zware knalvuurwerk."

Meer maatregelen

Wevers doet ook een beroep op het moreel besef van de bevolking, om het zware vuurwerk gewoon niet meer af te steken. Daarnaast pleit hij voor andere maatregelen. "Het zou goed zijn om de verkoop van vuurwerk terug te brengen naar één dag, in de dagen voor 31 december zien wij al een enorme toename van met name autobranden. En het aantal vuurwerkvrije zones kan worden uitgebreid."

Liefst 4.340 keer moest de brandweer uitrukken tijdens de afgelopen jaarwisseling. En dat baart Wevers zorgen. "De laatste jaren was het een trend dat dit aantal daalde, maar nu zitten we weer op het niveau van ongeveer vijf jaar geleden."

Oosten rustiger

Hoewel de landelijke cijfers reden zijn tot zorgen, vallen de problemen in Oost-Nederland relatief mee. Waar korpsen in het westen ruim 600 keer moesten uitrukken, bleef dat aantal bij de brandweer in IJsselland beperkt tot 62.

Wevers: "In sommige plaatsen zit het vuurwerkgeweld heel diep geworteld. Daar heeft het wellicht te maken met bepaalde tradities in steden of wijken. Maar we zien inderdaad dat het in Noord- en Oost-Nederland over het algemeen wat rustiger is. Misschien heeft het wel te maken met het carbid schieten overdag."

Kentering

De vuurwerkdiscussie speelt al lange tijd, maar Wevers verwacht dat er nu echt iets gaat veranderen. "Ik denk wel dat er een soort kentering komt. Het onbegrip wordt steeds groter. Steeds meer mensen zeggen 'dit is geen feestje meer, dit is geen goede traditie'. We zijn bovendien het enige land in Europa dat het nog zo doet."