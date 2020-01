Dit was het dan voor de spoedpost in Oldenzaal: vanaf vandaag gesloten

Het doek is gevallen voor de spoedpost in Oldenzaal. Vanaf vandaag, 6 januari, is de huisartsenpost officieel gesloten. Er was te weinig personeel beschikbaar, waardoor de patiëntveiligheid niet meer was te waarborgen.

"We zijn natuurlijk wel een beetje bedroefd, maar aan de andere kant gaat het werk ook gewoon door en is het een normale dienst", zegt huisarts Yvonne Schilthuis. Schilthuis heeft haar eigen praktijk in Oldenzaal en werkt al vijftien jaar op de spoedpost. Maar echt veel tijd om stil te staan bij haar laatste dienst heeft ze niet. De wachtkamer zit namelijk propvol.

Personeelstekort

Samen met twee andere huisartsen, twee triagisten en een verpleegkundige draait Schilthuis dit weekend haar laatste dienst. De verpleegkundigen op de post worden vanuit het naastgelegen MST geregeld, maar per 1 januari 2020 is het contract opgezegd.

En dat is het probleem. "We hebben dus geen verpleegkundigen meer. Daarnaast is er een tekort aan triagisten en aan huisartsen. Er zijn eigenlijk te weinig mensen, waardoor de patiëntveiligheid in het gevaar kan komen."

Binnenlopers

Schilthuis legt uit dat dit vooral in de nacht een probleem kan zijn. "In de nacht is de dienstdoende arts nog wel eens op huisbezoek. Er is hier dan ook geen triagist aanwezig. Als er ook geen verpleegkundige is en er loopt iemand binnen dan hebben we een probleem." Niet elke patiënt belt de huisartsenpost van tevoren. Veel patiënten zijn 'binnenlopers', zoals Schilthuis ze noemt.

Kamervragen

De beslissing om de spoedpost in Oldenzaal te sluiten werd afgelopen oktober genomen door het management van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) in samenspraak met de huisartsen. Twee derde van de huisartsen stemde voor de sluiting. Deze beslissing heeft voor veel verbazing gezorgd. De lokale en de provinciale politiek hebben zich ingezet om de post te behouden en er zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Brandbrief

Oldenzaler Wim Gaalman reageert bedroefd op de sluiting. Hij heeft zich de afgelopen maanden ingezet voor het behoud van de spoedpost. Gaalman zamelde 16.000 handtekeningen in van inwoners uit de regio. Deze handtekeningen heeft hij aangeboden aan de minister.

Voor de stemming van 10 oktober probeerde Gaalman nog een brandbrief bezorgd te krijgen bij het SHT. Hij vroeg hierin om de stemming met veertien dagen uit te stellen. Gaalman stond zowel in Hengelo als Enschede voor een dichte deur en kreeg zijn brief niet bezorgd.

Gaalman verwijt de huisartsen niks. "Ik heb de huisartsen zeer hoog in het vaandel staan. Ik vind het respectloos hoe het management van het SHT is omgegaan met de 80.000 inwoners van deze regio. Uiteindelijk was dit misschien onvermijdelijk, maar de haast die achter de beslissing zit begrijp ik niet."

Langer rijden

"In principe verandert er niet veel voor de patiënten, behalve dat ze wat verder moeten rijden", legt Schilthuis uit. "Bij ernstige spoed rijdt de ambulance, zoals altijd. En we doen ook nog steeds huisbezoeken, alleen dan moeten wij iets verder rijden."

Voor mensen uit Denekamp en Lattrop-Breklenkamp wordt het nu een rit van ongeveer veertig minuten. Patiënten kunnen vanaf nu in de weekenden terecht bij de huisartsenpost in Hengelo en Enschede.